مشاهير العرب - بعد إصابتها بحرق.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:39 مساءً - شاركت الفنانة ياسمين صبري، المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» أحدث ظهور، وذلك بالتزامن مع إصابتها بحروق في القدم أثناء تصوير فيلمها الجديد "الأرض السوداء".

وظهرت ياسمين صبري، في أحدث ظهور عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» بإطلالة كلاسيكية سوداء تكشف عن نحافتها، معلقة عليها قائلة: «الحب».

إصابة ياسمين صبري بحروق في القدم

وكانت ياسمين صبري، تعرضت لوعكة صحية، وذلك بعدما أصيبت بحروق في قدمها نتيجة سقوط الماء المغلي عليها أثناء تصوير مشاهد فيلم الأرض السوداء الذي يعد أحدث الأعمال المقرر عرضها في السينما الفترة المقبلة.

مسلسل رحيل لـ ياسمين صبري رمضان 2024

وكانت ياسمين صبري خاضت سباق مسلسلات رمضان 2024 من خلال مسلسل «رحيل»، وحقق العمل نجاحا كبيرا.

وجسدت ياسمين صبري خلال أحداث المسلسل شخصية فتاة تنتمي لأسرة من الطبقة المتوسطة، حيث تعيش في أحد الأحياء الشعبية وتواجه الكثير من الصعوبات والتحديات في إطار من الدراما والتشويق، وتتصاعد الأحداث وتدخل السجن.

أبطال مسلسل رحيل

وشارك في مسلسل رحيل كل من محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، ومي القاضي، ولبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج محمد عبد السلام.

آخر أعمال ياسمين صبري في السينما

كان فيلم أبو نسب آخر أعمالها الفنية وهو من بطولة الفنان محمد إمام، إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، حاتم صلاح ومن أبرز ضيوف الشرف ماجد المصري، وشيكو والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.