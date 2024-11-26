علي ماهر: أغلقنا صفحة الفوز على الزمالك، والمصري جاهز لمواجهة إنيمبا بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:14 مساءً - أكد علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، أنه أغلق صفحة الفوز على الزمالك استعدادا لمواجهة فريق إنيمبا النيجيري غدا الأربعاء بالبطولة الكونفيدرالية.

وتابع علي ماهر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، أن لاعبي المصري البورسعيدي جاهزين لمباراة انيمبا غدا رغم ضيق الوقت بين المباراتين.

وتابع مدرب المصري أنه يسعى دائما لتجهيز لاعبي المصري لمباريات الدوري الممتاز والكونفدرالية مؤكدا أن المعترك الإفريقي صعب للغاية.

وأشار إلى أن فريق إنيمبا قوي للغاية ولديه تاريخ كبير في البطولات الإفريقية وأنه يتعامل مع كل مباراة على حدة متمنيا الوصول في الكونفدرالية إلى أبعد مدى.

وأشار إلى أن جماهير المصري تعطي للفريق دفعة معنوية قوية لتحقيق الفوز محليا وأفريقيا مشيرا الي الدعم الكبير من كامل أبو علي رئيس النادي للفريق.

ودخل الفريق البورسعيدي معسكرا مغلقا بالسويس مساء أمس الاثنين بعد انتهاء معسكره بالقاهرة

ويخوض المصري مرانه الأخير في الرابعة عصرا

موعد مباراة المصري وانيمبا النيجيري

ويلتقي المصري وانيمبا النيجيري في الساعة السادسة مساء غدا الأربعاء على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة ) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية

المصري بالأبيض وانيمبا بالأزرق في مباراة الفريقين

أقيم اليوم بمقر قاعة كبار الزوار باستاد السويس الجديد الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق انيمبا النيجيري، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدٍ الأربعاء على ستاد السويس الجديد أيضًا.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه منسق عام المباراة المالاوي تيانجاني باندا بحضور الأوغنديين يوسف أويو مراقب المباراة وهمفري ماندو المنسق الأمني للمباراة ومراقب الحكام البنيني توماس بوكو والمنسق الإعلامي للمباراة محمد السيسي وكذلك حكم الساحة المالي بوبو تراوري ومحسن عنان رئيس منطقة السويس لكرة القدم وممثل الاتحاد المصري لكرة القدم، تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة.

حيث سيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأصفر، فيما سيرتدي فريق انيمبا الطاقم الأزرق بالكامل وسيرتدي حارسه الطاقم الأسود بالكامل.

مثل المصري في المؤتمر اللواء ايهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي واللواء حمدي عثمان مدير امن النادي ومحمود جابر، المدير الإداري للفريق ومحمود الشحات، طبيب الفريق وإبراهيم غانم، مسؤول المهمات.

المالي بوبو تراوري حكمًا لمباراة المصري وانيمبا بالكونفيدرالية

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق انيمبا النيجيري.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة مالي حكم الساحة "بوبو تراوري"، ومعه مساعد الحكم الأول " موديبو ساماكي "، ومساعد الحكم الثاني "أمادو بيلي جيسي"، فيما يقوم " سوري ابراهيما كيتا بمهام الحكم الرابع.

تذاكر مباراة المصري وانيمبا النيجيري

هذا وقد تم طرح تذاكر المباراة وعددها 5000 تذكرة - في فئتين ( الدرجة الثانية المواجهة للمقصورة وقيمتها 100 جنيها، والدرجة الثالثة خلف أحد المرميين وقيمتها 75 جنيها )، فيما تم طرح 200 تذكرة إضافية أيضا لجماهير الفريق الضيف.



وأهابت مديرية أمن السويس بجماهير النادي المصري بالتفويج الموحد لرحلات الجماهير والتواجد أمام الاستاد بساعتين على الأقل حتى يمكن تأمين وتيسير عملية دخول الجماهير للاستاد لمؤازرة الفريق في هذه المباراة الهامة.

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