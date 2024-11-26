قبل إعلان وقف إطلاق النار، أبرز بنود اتفاق التسوية بين إسرائيل وحزب الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - تترقب منطقة الشرق الأوسط والعالم، صدور بيان فرنسي أمريكي مشترك، مساء اليوم فى تمام الساعة العاشرة بتوقيت بيروت، لإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

وكشفت وسائل إعلام لبنانية، أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، سيقوم بإصدار بيان يتعلق بوقف إطلاق النار، عقب صدور البيان الأمريكى الفرنسي المشترك، يفند فيه تفاصيل اتفاق التسوية بين إسرائيل وحزب الله.

ومنذ أمس تسربت بنود اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان، المتعلقة بالضمانات الأمريكية وكيفية المراقبة ومدة فترة الهدنة بين الجانبين.

أبرز بنود اتفاق التسوية بين إسرائيل وحزب الله

وبموجب الاقتراح، ينسحب الجنود الإسرائيليون من لبنان ويسحب حزب الله مقاتليه وأسلحته جنوب نهر الليطاني - الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترًا من حدود لبنان مع إسرائيل.

كما سيتم استبدال مقاتلي حزب الله في تلك المنطقة بقوات من الجيش اللبناني.

ومن بين تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار المتبادل، بين إسرائيل وحزب الله، وعدم وجود منطقة عازلة تحتلها تل أبيب في جنوب لبنان، بحسب تقارير القناة 12 الإسرائيلية.

القوات الإسرائيلية تحافظ على وجودها فى لبنان لمدة 60 يوما

وتابعت القناة،12 أيضًا، إن القوات الإسرائيلية ستحافظ على وجودها في لبنان لمدة تصل إلى 60 يومًا، وستشرف الحكومة اللبنانية على شراء وإنتاج الأسلحة في البلاد، حيث يحل جيشها محل الجيش الإسرائيلي أثناء انسحابه.

كما تتولى الولايات المتحدة رئاسة لجنة من خمس دول لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب اله، وتقول التقارير إنها ستصدر خطابًا يعترف بحق الاحتلال في مهاجمة لبنان إذا اعتبر حزب الله منتهكًا للاتفاق.

لبنان، كلمتك

فيما أشارت القناة 12 الإسرائيلية نقلًا عن مصادر، بأن الاتفاق المرتقب إعلانه لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان "لا يحدد منطقة عازلة جنوب لبنان"، موضحة أنه سيسمح لسكان الجنوب بالعودة إلى منازلهم.

وتابعت القناة، إن الصفقة المحتملة تشمل وقف إطلاق النار المتبادل بين حزب الله وإسرائيل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان في مدة تصل إلى 60 يومًا ليحل الجيش اللبناني محله، مع عدم وجود منطقة عازلة محتلة من قبل إسرائيل في جنوب لبنان.

أمريكا تترأس لجنة من 5 أعضاء لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار

واستطردت القناة أن الولايات المتحدة تترأس اللجنة الخماسية التي سيتم تشكيلها لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، بينما ستشرف الحكومة اللبنانية على شراء الأسلحة وإنتاجها في البلاد.

قالت القناة 14 الإسرائيلية نقلًا عن مصدر سياسي رفيع، إن إسرائيل لن تفرج عن عناصر حزب الله الذين اعتقلتهم في العملية البرية، مضيفة أن الجيش اللبناني سينشر 10 آلاف جندي في الجنوب اللبناني بشكل تدريجي.

كما أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن الاقتراح سيتضمن ثلاث مراحل: هدنة يتبعها سحب حزب الله لقواته شمال نهر الليطاني، وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وأخيرًا مفاوضات إسرائيلية لبنانية بشأن ترسيم المناطق الحدودية المتنازع عليها.

ولفتت الصحيفة، إلى إن هيئة دولية بقيادة الولايات المتحدة ستكلف بمراقبة وقف إطلاق النار، وأن إسرائيل تتوقع تلقي رسالة من واشنطن تؤكد حقها في التصرف عسكريا إذا انتهك حزب الله شروط وقف إطلاق النار في ظل عدم وجود أي إجراء من جانب الجيش اللبناني والقوات الدولية.

من جانبه، قال مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، إن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار مع حزب الله "تتقدم" لكنه أكد أن إسرائيل ستحتفظ بالقدرة على ضرب جنوب لبنان بموجب أي اتفاق.

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