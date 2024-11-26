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تعرف على وضع فرقة سعد الصغير بعد حكم حبسه 3 سنوات - أخبار كلمتك

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تعرف على وضع فرقة سعد الصغير بعد حكم حبسه 3 سنوات - أخبار كلمتك

تعرف على وضع فرقة سعد الصغير بعد حكم حبسه 3 سنوات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:18 صباحاً -  أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكمها بمعاقبة المطرب الشعبي، سعد الصغير، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه في اتهامه بتعاطي المخدرات.

في هذا السياق، كشف مصدر من فرقة “سعد الصغير”، حقيقة عدم استكمال العمل معه، حيث قال إن كل ما يثار عبر مواقع التواصل غير صحيح قائلًا:"سعد الصغير مش مطرب إحنا شغالين معاه ده ابن منطقتنا، وجدع وهو اللى مربي كل واحد فينا وعمرنا ما نسيبه". 

وتابع:" الاستاذ وجيه مدير أعماله بيبعت لكل واحد من الفرقة فلوس شهريًا من يوم ما سعد اتقبض عليه، وعمره ما قصر معانا وإن شاء الله هيخرج لينا قريب".

على الجانب الآخر، كشفت مصدر مقرب من أسرة المطرب سعد الصغير، الرسائل التي أرسلها لأبنائه، عقب خروجه من قفص الاتهام، وترحيله للسجن لقضاء فترة العقوبة.

وقال “سعد”،  لـ نجله الأكبر محمود سعد الصغير:"أنت راجل وقدها، خليك جنب أخواتك وحافظ عليهم، وإن شاء الله فرج ربنا قريب".

وتابع “سعد”:"الناس الغلابة اللى فى رقبتنا لازم تراعيهم مهما حصل، وخلي بالك من الفرقة، واللى محتاج حاجة خليك جنبه وان شاء الله ربنا كبير، وهخرج علي خير قريب".

على جانب آخر، كان المطرب سعد الصغير دخل في نوبة من البكاء عقب صدور حكم محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبته بتهمة تعاطي المخدرات بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه 30 ألف جنيه في حالة انهيار وبكاء شديد.

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن  جهاز الأشعة  أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم - وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

وتسلمت محكمة جنايات شمال القاهرة تقرير الطب الشرعي للمطرب الشعبي سعد الصغير.

وجاء في التقرير أن حالة سعد الصغير الصحية تستدعي تعاطي مخدر الترامادول.

اتهام سعد الصغير بحيازة مخدرات

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن  جهاز الأشعة  أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم - وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

السجائر المضبوطة تحوي سائلًا للحشيش المخدر

 وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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