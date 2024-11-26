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توجيهات هامة من وكيل تعليم الجيزة لإدارة أوسيم (صور) - أخبار كلمتك

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توجيهات هامة من وكيل تعليم الجيزة لإدارة أوسيم (صور) - أخبار كلمتك

توجيهات هامة من وكيل تعليم الجيزة لإدارة أوسيم (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:46 مساءً -  قامت قافلة تعليمية برئاسة الدكتورة سمية الخطيب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بجولة تفقدية شاملة لمدارس إدارة أوسيم التعليمية.

ورافق الدكتورة سمية في هذه الجولة كل من أمل مبروك، مدير عام التعليم العام، ومحمد حفني، مدير إدارة المتابعة بالمديرية. وجاءت هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ الجيزة، وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

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قافلة تعليمية تركز على الجودة والانضباط

وهدفت القافلة إلى التأكد من سير العملية التعليمية بشكل سليم في جميع المراحل الدراسية، وتطبيق المعايير المطلوبة للانضباط المدرسي، وشملت الزيارة تفقد الفصول الدراسية، والمعامل، ودورات المياه، والتأكد من تطبيق تعليمات الوزير بشأن عدم تجاوز عدد الطلاب في الفصل 50 طالبًا.

وأثناء الجولة، قامت القافلة بتكريم عدد من المعلمات والمديرات اللاتي أثبتن تفوقًا في أدائهن، ومنهن منى جابر عبد المعز مدير مدرسة صقيل الجديدة، ونهى عبد المنعم معلم رياضيات، وأميرة عبد التواب مدير مدرسة الأبعدية، وإيمان فاروق عبد الهادي معلم فصل.

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توجيهات هامة من وكيل تعليم الجيزة لتحسين العملية التعليمية

وأصدرت الدكتورة سمية الخطيب عددًا من التوجيهات الهامة لتحسين جودة التعليم في مدارس أوسيم، ومنها: تشكيل لجنة لمراجعة سير العمل في مدرسة الصفا تعليم أساسي، إزالة جميع السلبيات ومعالجة المشكلات التي تواجه المدارس، إجراء صيانة بسيطة لدورات المياه، تقديم الدعم الكامل للمدارس لتحقيق الاستقرار في العملية التعليمية، الاهتمام بطلاب ضعاف القراءة والكتابة وعمل خطط خاصة بهم، تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس.
 وأكدت القافلة أهمية المتابعة المستمرة للعملية التعليمية في جميع المدارس، والتأكد من تطبيق الإجراءات اللازمة لتحقيق الجودة والانضباط.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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