عرض تجارب بيئية في ندوة "علاقة السينما بالبيئة" بمهرجان الفيوم السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:28 مساءً - عقدت إدارة مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة ندوة حول "علاقة السينما بالبيئة" وعرض عدد من التجارب السينمائية العربية التي ناقشت قضايا بيئية في عدد من الدول العربية.

مهرجان الفيوم السينمائي



تواجد على منصة الندوة خالد حميدة والمخرج مهند دياب والمخرج محمد الشهابي وتواجدت الفنانة بشرى ضمن حضور الندوة مع عدد من النقاد وصناع السينما.

وتحدث خالد حميدة عن مشروع جديد له هو مبادرة جديدة ضمن مشروع الرقمنة الذي أطلقه مؤخرا والمبادرة هي رقمنة مشروع مهرجان الفيوم السينمائي بشكل كامل بداية من الفكرة حتى النهاية، كما تحدث عن أهمية الرقمنة ومواجهتها للطرق التقليدية التي تعتمد على الأوراق والطرق التقليدية.

وتطرق المخرج مهند دياب، إلى مشروعاته في مجال الأفلام البيئية، وتحدث عن سعادته بتواجد مهرجان خاص بالبيئة في مصر بعد تواجده في مهرجانات عالمية خاصة بهذا الأمر وعرض فيلما أبرز جمال الفيوم وطبيعتها الخلابة مؤكدا على أنها تعد موقع تصوير مفتوح، وقال إنه شرف بتقديم ١٠٠ فيلم خلال تواجده في موقع مستشار التضامن الاجتماعي ناقشت الكثير من القضايا البيئية في عدد من المحافظات.

وعرض الشهابي فيلما عن الحطابة مع عرض أغنية مهرجانات خاصة بالتوعية البيئية للمطرب والشاعر محمد خليفة على طريقة المهرجانات وقدمها لايف خلال الحفل مع تفاعل كبير من الجمهور.



وافتتحت مساء أمس فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وعدد كبير من نجوم الفن بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات المحافظة وعدد كبير من الزملاء من الصحفيين والإعلاميين.

وحرص نجوم الفن على التواجد في الدورة الأولى من المهرجان حيث تواجد على السجادة الخضراء عدد كبير من النجوم منهم إلهام شاهين ورانيا فريد شوقي وداليا مصطفى وحمزة العيلي وأحمد مجدي وأحمد فتحي والمنتجة التونسية درة بو شوشة والمخرج هاني لاشين والمخرج عمر عبد العزيز والمخرج مجدي أحمد علي.

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