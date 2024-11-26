بن مبارك يغادر العاصمة عدن صوب الرياض  والكشف عن هدف اقتصادي سار - أخبار كلمتك

بن مبارك يغادر العاصمة عدن صوب الرياض  والكشف عن هدف اقتصادي سار - أخبار كلمتك

السعودية ترفض هذا الأمر الخاص باليمنيين - أخبار كلمتك

السعودية ترفض هذا الأمر الخاص باليمنيين - أخبار كلمتك

تفاصيل صادمة بشأن إخضاع الإعلاميين والناشطين لدورات تدريبية ‏. - أخبار كلمتك

تفاصيل صادمة بشأن إخضاع الإعلاميين والناشطين لدورات تدريبية ‏. - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انطلاق تصويره.. أبطال «سيد الناس» يروجون للعمل بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انطلاق تصويره.. أبطال «سيد الناس» يروجون للعمل بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دراما رمضان 2025.. أحمد رزق يبدأ تصوير مسلسل «سيد الناس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دراما رمضان 2025.. أحمد رزق يبدأ تصوير مسلسل «سيد الناس» - أخبار كلمتك

اختتام الدورة التدريبية التنشيطية الخامسة لرؤساء النيابات بسوهاج وأسيوط - أخبار كلمتك

اختتام الدورة التدريبية التنشيطية الخامسة لرؤساء النيابات بسوهاج وأسيوط - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:23 - مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان.. والتنفيذ خلال ساعات - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:23 - مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان.. والتنفيذ خلال ساعات - أخبار كلمتك

3 شركات تتنافس في "شارك تانك مصر" على CBC غدًا - أخبار كلمتك

3 شركات تتنافس في "شارك تانك مصر" على CBC غدًا - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يستعد بخطة عسكرية مكثفة للساعات الأخيرة من المواجهة على الجبهة اللبنانية - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يستعد بخطة عسكرية مكثفة للساعات الأخيرة من المواجهة على الجبهة اللبنانية - أخبار كلمتك

كهربا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

كهربا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

التضامن تشارك بجناح للحرف اليدوية والتراثية بالنسخة الثالثة للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
التضامن تشارك بجناح للحرف اليدوية والتراثية بالنسخة الثالثة للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE - أخبار كلمتك

التضامن تشارك بجناح للحرف اليدوية والتراثية بالنسخة الثالثة للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:34 مساءً -  

تشارك وزارة التضامن الاجتماعي بجناح للحرف اليدوية والتراثية في النسخة الثالثة للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة  IMCE، الذي تقام فعالياته تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية في القاهرة الجديدة، وافتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وحرص رامى عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المعارض، وماجدة نور الدين مدير عام إدارة التسويق والمعارض، وممدوح إبراهيم، ومحمد عطا من إدارة المعارض على التواجد في المعرض، والاطمئنان على تلبية كافة مطالب العارضين.

4ab788aa58.jpg
d705002050.jpg
c5deb4f00d.jpg

 

 

وأكد رامى عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المعارض أن وزارة التضامن تشارك بجناح متميز للحرف اليدوية والتراثية، وهي مجموعة فريدة ومتميزة من المنتجات التى تتميز بجودة الخامات وروعة التصميمات من إنتاج أيادي مصرية تتميز بالحرفية وتعكس براعة وإبداع الصناعات اليدوية والتراثية المصرية.

743df388fd.jpg
598808b7b1.jpg
d869a3e445.jpg

وأضاف عباس أن من بين المنتجات المشاركة في جناح وزارة التضامن الاجتماعي بالمعرض السجاد اليدوي، وذلك بأجود الخامات والتصاميم التي تعكس أصالة الحرف اليدوية، ومنتجات الفخار التي تمزج بين التراث العريق والأفكار العصرية، وكذلك العبايات بأناقتها وجودة تصميمها التي تناسب كل الأذواق، وفن الأرابيسك بأشكاله الفنية الدقيقة التي تجسد روح الفن الإسلامي، والخيامية المميزة بألوانها ونقوشها المستوحاة من التراث المصري الأصيل.

وأوضح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المعارض أن الوزارة تهدف من المشاركة في المعرض إتاحة فرص تسويقية متعددة للمنتجات الحرفية والتراثية المتميزة، والترويج لها في مختلف الأسواق.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

اليوم، إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات ضمن الاتحادات الطلابية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق