تحديات البناء الأخضر الذكي.. مؤتمر دولي في «بحوث الإسكان والبناء» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 09:18 صباحاً - ينظم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء المؤتمر الدولي النظرة المستقبلية لتحديات التنمية العمرانية تحت عنوان «البناء الأخضر الذكي والمستدام بين الحاضر والمستقبل» خلال الفترة من 14 الى 17 ديسمبر 2024.

يأتي المؤتمر برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

قال الدكتور محمد مسعود السعداوي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إن المؤتمر يأتي بمناسبة مرور 70 عام على انشاء المركز وسوف يجمع نخبه من العلماء الأجانب والمصريين في مختلف المجالات التي تهم قطاع التشهيد والبناء في مصر.

بالإضافة إلى عقد العديد من ورش العمل وحلقات النقاش بهدف تبادل الخبرات بين خبراء المركز من معاهده البحثية بتخصصاتها المختلفة والخبراء من الخارج.

كما أن المؤتمر سيلقي الضوء على الخبرات والتطورات الدولية المتسارعة التي تخص قطاع التشييد والبناء و التطوير العقاري وعرض أهم المستجدات التي طرأت على مواد البناء البديلة عن المواد الطبيعية التقليدية نظرا لنضوبها والحفاظ عليها.

ويلقي المؤتمر أيضا على الحلول المبتكرة لتوفير الطاقة واستخدامات الطاقة الجديدة المتجددة بالإضافة إلى عرض التجارب الدولية والمحلية في مجال المدن الذكية ومدن الجيل الرابع.

وسوف يصاحب المؤتمر إقامة معرض لكبرى الشركات العاملة في مجال التشهيد والبناء لعرض أحدث منتجاتها المبتكرة والتي تخدم هذا المجال.