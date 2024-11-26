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الموعد والقناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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الموعد والقناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

الموعد والقناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:34 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، يستضيف ملعب أليانز أرينا مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

 تنطلق مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

 تذاع مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل بايرن ميونخ المركز العشرين برصيد 6 نقاط، في حين أن باريس سان جيرمان لديه 4 نقاط في المركز السابع والعشرين.

 

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة

1- ليفربول (إنجلترا) – 12 نقطة

2- سبورتينج لشبونة (البرتغال) – 10 نقاط

3- موناكو (فرنسا) – 10 نقاط

4- إستاد بريست (فرنسا) – 10 نقاط

5- إنتر ميلان (إيطاليا) – 10 نقاط

6- برشلونة (إسبانيا) – 9 نقاط

7- بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – 9 نقاط

8- أستون فيلا (إنجلترا) – 9 نقاط

9- أتلانتا (إيطاليا) – 8 نقاط

10- يوفنتوس (إيطاليا) – 7 نقاط

11- ليل (فرنسا) – 7 نقاط

12- مانشستر سيتي (إنجلترا) – 7 نقاط

13- أرسنال (إنجلترا) – 7 نقاط

14- باير ليفركوزن (ألمانيا) – 7 نقاط

15- سيلتك (إسكتلندا) – 7 نقاط

16- دينامو زغرب (كرواتيا) – 7 نقاط

17- ميلان (إيطاليا) – 6 نقاط

18- فينورد روتردام (هولندا) – 6 نقاط

19- بنفيكا (البرتغال) – 6 نقاط

20- بايرن ميونخ (ألمانيا) – 6 نقاط

21- كلوب بروج (بلجيكا) – 6 نقاط

22- ريال مدريد (إسبانيا) – 6 نقاط

23- أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – 6 نقاط

24- أيندهوفن (هولندا) – 5 نقاط

25- سبارتا براج (التشيك) – 4 نقاط

26- شتوتجارت (ألمانيا) – 4 نقاط

27- باريس سان جيرمان (فرنسا) – 4 نقاط

28- شاختار دونيتسك – 4 نقاط

29- جيرونا (إسبانيا) – 3 نقاط

30- ريد بول سالزبورغ (النمسا) – 3 نقاط

31- بولونيا (إيطاليا) – نقطة واحدة

32- لايبزيج ألمانيا – من دون نقاط

33- شتورم جراتس (النمسا) – من دون نقاط

34- يونج بويز (سويسرا) – من دون نقاط

35- سرفينا زفيزدا (صربيا) – من دون نقاط

36- سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) – من دون نقاط.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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