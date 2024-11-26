بدء اختبارات خريجي مراكز التدريب المهني في الخدمات الصحية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:30 مساءً - أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، عن بدء تقييم واختبارات، خريجي المرحلة الأولي من بعض مراكز التدريب المهني الخاصة، الحاصلة على مزاولة نشاط التدريب من الوزارة، على مهن الخدمات الصحية،في نطاق محافظات القاهرة الكبرى.

بدء اختبارات خريجي دورات تدريب على مهن خدمات صحية

يأتي ذلك من خلال لجنة مشتركة تتكون من وزارتي العمل والصحة والسكان، كتمهيد لتسليم هؤلاء الخريجين شهادات معتمدة،بعد التأكد من امتلاكهم المهارات اللازمة بعد العملية التدريبية داخل تلك المراكز،حيث تم تقييم ما يقرب من 500 متدرب في 7 مراكز كمرحلة أولى.

وقال محمد الهواري مدير عام عام الإدارة العامة لتراخيص واعتماد مراكز التدريب الخاصة بوزارة العمل أن ما قامت به "اللجنة " يأتي في اطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، “ بداية جديدة لبناء الانسان”، وفي ضوء التعاون بين وزارتي العمل والصحة، وتوجيهات خالد عبد الغفار وزير الصحة، نائب رئيس مجلس الوزراء، ومحمد جبران وزير العمل،لبدء فعاليات تقييم واختبار المرحلة الأولى من خريجي مراكز التدريب الخاصة.

ترأس لجنة وزارة الصحة د. علا خير الله رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، بعضوية نيفين محمد مدير عام الإدارة العامة للتمريض، ومحمد عبد الواحد منسق،وعدد من أعضاء وزارة الصحة والسكان في محافظتي القاهرة والجيزة، ومن وزارة العمل، محمد جميل الهواري مدير عام الإدارة العامة لتراخيص واعتماد مراكز التدريب الخاصة رئيسا للجنة، وعضوية رباب ابراهيم عبد الله منسق، وسلمى سيد،وهدى فرغلي،وندى صلاح،ورشا ممدوح، وأحمد نور وعدد من الأعضاء ممثلي مديريتي عمل القاهرة والجيزة.

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