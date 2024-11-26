ماذا قال ميكالي للاعبي منتخب الشباب قبل مواجهة تونس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - منتخب الشباب، يواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، اليوم الثلاثاء، نظيره المنتخب التونسي في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، ضمن الجولة الأخيرة من الدورة المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب.

وألقى روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب، محاضرة أخيرة لمنتخب الشباب والذي أكد خلالها أن المباراة حياة أو موت وعلى اللاعبين إثبات أنفسهم وعدم التطرق للهجوم الذي يتعرض له المنتخب.

وأكد ميكالي أن منتخب تونس من أقوى منتخبات البطولة ويلعب كرة حديثة ومنظمة ولكن علينا أن تستغل الأطراف والهجمات المرتدة لخطف هدف.

ومن المقرر أن تتحرك حافلة منتخب الشباب إلى ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في الرابعة عصر اليوم استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام تونس.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام تونس

وتقام مباراة مصر وتونس للشباب في السادسة مساء اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر على ملعب ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر للشباب وتونس في تصفيات أمم أفريقيا

وستنقل مباراة منتخب مصر للشباب وتونس في تصفيات أمم أفريقيا، عبر شبكة قنوات «أون تايم سبورتس» التي تمتلك حقوق بث مباريات بطولة شمال إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا المقامة في مصر حاليًّا.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

منتخب مصر يفوز على ليبيا بثنائية

وحقق منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في الجولة الماضية أول انتصاراته بدورة شمال إفريقيا مواليد 2005 على حساب نظيره منتخب ليبيا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الثالثة بدورة شمال إفريقيا، التي تستضيفها مصر.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر إلى 4 نقاط جمعها في ثلاث مباريات بخسارة وتعادل وانتصار، وتتبقى للفراعنة مباراة أخيرة أمام تونس ويحتاج إلى الفوز بها لحجز بطاقة التأهل رسميا لبطولة أمم إفريقيا للشباب.

منتخب مصر يواصل تحضيراته لمواجهة تونس

وواصل منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم تدريباته اليومية، مساء أمس الإثنين، تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني بالملعب الفرعي باستاد هيئة قناة السويس استعدادا لمواجهة تونس الليلة، فى الجولة الأخيرة لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات الأمم الإفريقية.

تركيز وروح قتالية في مران منتخب الشباب

وشهد التدريب تركيزًا شديدًا من اللاعبين وروح قتالية عالية خاصة وأنه لا بديل عن الفوز فى لقاء الأشقاء من أجل حجز تذكرة التأهل الأفريقى بعد فوز تونس على الجزائر اليوم بهدفين مقابل هدف ورفعت بذلك رصيدها إلى 6 نقاط فى المركز الثاني خلف المغرب المتصدر ثم مصر فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط والجزائر نقطتين.

غيابات منتخب مصر أمام تونس

ويغيب عن مباراة تونس من صفوف الفراعنة: معتز محمد للإنذار ومحمد السيد للإصابة بمزق فى العضلة الأمامية ويحتاج للعلاج نحو 6 أسابيع طبقًا لتصريحات هاجد العنتيلي طبيب المنتخب.. وتجدر الإشارة إلى غياب عدد كثير من لاعبي مصر عن هذه البطولة أبرزهم: محمد عبد الله ومحمد إبراهيم ومحمد حامد، واللاعب سليم طلب الذى صادفه سوء حظ بتعرضه للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية بعد دقيقة من مباراة مصر والمغرب فى افتتاح البطولة ويحتاج للعلاج نحو 6 أسابيع أيضا.

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