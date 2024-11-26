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شاهد غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة استاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

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شاهد غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة استاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

شاهد غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة استاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:10 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عدة صور ترصد من خلالها غرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك قبل مواجهة نظيره استاد أبيدجان الإيفواري مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

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وعلى جانب آخر وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلي ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة فريق استاد أبيدجان الإيفواري مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

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وحرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب فور وصول حافلة اللاعبين، وقبل إجراء عمليات الإحماء. 

مباراة الأهلي واستاد أبيدجان الإيفواري  

ويأمل فريق النادي الأهلي في تحقيق بداية قوية في مستهل مشواره بدور المجموعات بالبطولة الإفريقية من خلال تحقيق الفوز على منافسه استاد أبيدجان وحصد الثلاث نقاط الأولى في رحلته لحجز بطاقة العبور إلى الدور القادم.      

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كما يسعى الأهلي  أيضا لتحقيق الفوز أمام نظيره الإيفواري من أجل مصالحة جماهيره، وذلك بعد تعادل الفريق في مباراته الأخيرة في الدوري الممتاز أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما. 

أما على الجانب الآخر فيدخل فريق استاد أبيدجان المباراة وهو يمني النفس في ‏تحقيق مفاجأة والخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية أمام حامل لقب النسخة الماضية من البطولة. 

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قائمة الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان 

حراسة المرمي: الشناوي، شوبير، مخلوف 

خالد عبد الفتاح، عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، بيرسي تاو، رضا سليم، كهربا، أكرم توفيق، كريم الدبيس، حسين الشحات، مروان عطية، يحيى عطية الله، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، الساعي، كوكا، طاهر محمد طاهر.   

واستبعد السويسري مارسيل كولد مدرب الأهلي كل من: يوسف أيمن، وسام أبو علي، أشرف داري، كريم نيدفيد، علي معلول، حمزة علاء، مصطفى أبو الخير، كريم فؤاد، محمد هاني، سمير محمد، محمد عبدالله. 

القيمة التسويقية لـ الأهلي واستاد أبيدجان

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت فإن القيمة السوقية للنادي الأهلي تبلغ القيمة نحو 30.88 مليون يورو، فيما تصل القيمة التسويقية لفريق استاد أبيدجان الإيفواري 275 ألف يورو.

موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 

ويواجه الأهلي نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري اليوم في السادسة مساء على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي ونظيره الإيفواري عبر شاشة شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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