الهلال السوداني يهزم يانج أفريكانز 2-0 في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:10 مساءً - افتتح الهلال السوداني مبارياته في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بالفوز على فريق يانج أفريكانز بهدفين دون رد.

وسجل هدفي الفريق السوداني وأداما كوليبالي وياسر مزمل؛ ليحقق الفريق أول 3 نقاط.

وقاد الحكم سمير الكزاز هذه المواجهة بمساعدة كل من زكريا برينسي وهشام آيت عبو، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للدولي المغربي كريم صبري.

مباريات الجولة الأولى دوري أبطال إفريقيا

مازيمبي مع مولودية الجزائر

يانج أفريكانز مع الهلال السوداني

الأهلي مع إستاد أبيدجان

بيراميدز مع ساجرادا

صن داونز مع مانيما

الترجي مع دجوليبا

شباب بلوزداد مع أورلاندو بيراتس

الرجاء مع الجيش الملكي

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