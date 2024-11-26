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الهلال السوداني يهزم يانج أفريكانز 2-0 في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

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الهلال السوداني يهزم يانج أفريكانز 2-0 في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الهلال السوداني يهزم يانج أفريكانز 2-0 في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:10 مساءً - افتتح الهلال السوداني مبارياته في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بالفوز على فريق يانج أفريكانز بهدفين دون رد.

وسجل هدفي الفريق السوداني وأداما كوليبالي وياسر مزمل؛ ليحقق الفريق أول 3 نقاط.

وقاد الحكم سمير الكزاز هذه المواجهة بمساعدة كل من زكريا برينسي وهشام آيت عبو، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للدولي المغربي كريم صبري.

مباريات الجولة الأولى دوري أبطال إفريقيا 

مازيمبي مع مولودية الجزائر 

يانج أفريكانز مع الهلال السوداني

الأهلي مع إستاد أبيدجان 

بيراميدز مع ساجرادا 

صن داونز مع مانيما

الترجي مع دجوليبا 

شباب بلوزداد مع أورلاندو بيراتس

الرجاء مع الجيش الملكي 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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