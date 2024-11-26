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مفاجأة هتغضب المصريين، ليفربول يتحرك لضم خليفة محمد صلاح بعد تصريحاته الغاضبة (فيديو) - أخبار كلمتك

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مفاجأة هتغضب المصريين، ليفربول يتحرك لضم خليفة محمد صلاح بعد تصريحاته الغاضبة (فيديو) - أخبار كلمتك

مفاجأة هتغضب المصريين، ليفربول يتحرك لضم خليفة محمد صلاح بعد تصريحاته الغاضبة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:38 صباحاً - يبدو أن تصريحات محمد صلاح نجم ليفربول الغاضبة تجاه ناديه بشأن أزمة تجديد عقده، لم تمر مرور الكرام، حيث تحركت إدارة ليفربول الإنجليزي بشكل فوري بعد هذه التصريحات الغاضبة التي أدلى بها اللاعب المصري محمد صلاح نجم الفريق.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي وَسَط غموض كبير ينتاب مستقبله.

تصريحات محمد صلاح

وأطلق محمد صلاح تصريحات نارية أكد خلالها شعوره بالإحباط لعدم حسم مستقبله بالرغْم من اقتراب شهر ديسمبر ودخول عقده في الشهور الأخيرة.

 

وأوضح نجم ليفربول في تصريحات لوسائل الإعلام البريطانية أنه يحب الجماهير ولكن أمر تجديد عقده ليس بيده.

وكشف الصحفي البريطاني لويس ستيل عبر قناة MBC MASR عن رغبة مايكل إدواردز الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول في عدم تجديد عقود أي لاعب يتخطى الثلاثين عامًا وهو ما يهدد مستقبل صلاح.

وأشار إلى أن صلاح لا يملك أي عروض للرحيل عن ليفربول في الموسم المقبل سوى من الدوري السعودي، موضحًا أن اللاعب يرغب في البقاء مع الريدز ولكن الإدارة لم تتحرك لتجديد عقده.

وأوضح أن ليفربول تحرك بالفعل لضم لاعب جديد لتعويض صلاح وهو المصري عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي يحظى بمتابعة كبيرة من إدارة الريدز.

وأكد أن ليفربول يرغب في ضم مرموش لتدعيم الشق الهجومي مع إمكانية رحيل صلاح.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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