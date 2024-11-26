ريال مدريد يحدد أول الراحلين عن صفوفه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - اتخذ نادي ريال مدريد الإسباني قرارًا برحيل أحد لاعبي الفريق، بنهاية الموسم الجاري، بحسب تقرير صحفي إسباني.

صفقتان جديدتان في ريال مدريد

ويتطلع ريال مدريد لضم الكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ، والإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول، في الصيف المقبل.

فران جارسيا أول الراحلين عن ريال مدريد

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن هذا الأمر قد يدفع ريال مدريد لاتخاذ قرار برحيل ظهيره الأيسر فران جارسيا، بنهاية الموسم الجاري.

وأشار التقرير، إلى أن جارسيا كافح منذ انضمامه للريال في الصيف قبل الماضي، قادما من رايو فاليكانو، من أجل حجز مكانة أساسية في تشكيل الميرنجي، لكنه لم يتمكن من إقناع المدرب كارلو أنشيلوتي.

ويرتبط جارسيا بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2027، وبناء عليه سيستفيد الميرنجي من بيعه في صيف 2025.

ونوه التقرير، بأن جارسيا يعتبر هدفًا مهمًّا لنادي بورنموث الإنجليزي.

جائزة كارفاخال الجديدة

ووفق موقع ريال مدريد الرسمي، فقد تم تكريم كارفاخال بجائزة القيم التي يقدمها اتحاد لاعبي كرة القدم الإسبان (AFE)، في حفل أقيم في حلبة مصارعة الثيران "لاس فينتاس" في العاصمة مدريد، لكونه "يجسد بشكل مثالي قيم الرياضة"، كما أنه "لاعب كرة قدم مثالي ونموذج يحتذى به للأجيال المقبلة".

وحصد كارفاخال ألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري وكأس السوبر الإسباني مع ريال مدريد في الموسم الماضي، كما فاز ببطولة أمم أوروبا (يورو 2024) مع المنتخب الإسباني.

وعلق كارفاخال على فوزه بالجائزة، وقال: "شكرا لمجيئكم إلى هنا، لأنه من الصعب جدًّا بالنسبة لي الذهاب إلى أي حفل بسبب وضع ركبتي".

وأضاف: "أنا سعيد جدًّا بهذه الجائزة، وبالقيم التي أحاول نقلها داخل الملاعب وخارجها".

وختم: "أنا من متابعي اتحاد لاعبي كرة القدم الإسبان منذ سنوات طويلة وأحاول المساهمة قدر الإمكان. أنا فخور جدًّا وأشكركم من أعماق قلبي".

جدير بالذكر، أن كارفاخال تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، الشهر الماضي، وسيغيب حتى نهاية الموسم.

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