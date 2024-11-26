انتهاء تصوير فيلم السيرة الذاتية Christy Martin - أخبار كلمتك

انتهاء تصوير فيلم السيرة الذاتية Christy Martin - أخبار كلمتك

الحوثيين يتخذون قرارا صادما بشان الطالبات الجامعيات في صنعاء - أخبار كلمتك

الحوثيين يتخذون قرارا صادما بشان الطالبات الجامعيات في صنعاء - أخبار كلمتك

شركة النفط تعلن تعرضها لتقطعات مسلحة ادت لمنع وصول البنزين - أخبار كلمتك

شركة النفط تعلن تعرضها لتقطعات مسلحة ادت لمنع وصول البنزين - أخبار كلمتك

العقاب: تحقيق السلام في اليمن أصبح ضرورة ملحة - أخبار كلمتك

العقاب: تحقيق السلام في اليمن أصبح ضرورة ملحة - أخبار كلمتك

الانتهاء من المرحلة الأولى في حديقة جامعة تعز - أخبار كلمتك

الانتهاء من المرحلة الأولى في حديقة جامعة تعز - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة لاجبار الحوثيين طفل من عدن على قتل نفسه في صنعاء - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة لاجبار الحوثيين طفل من عدن على قتل نفسه في صنعاء - أخبار كلمتك

مطالبات بإنهاء العنف ضد المرأة في الحديدة - أخبار كلمتك

مطالبات بإنهاء العنف ضد المرأة في الحديدة - أخبار كلمتك

عزل صنعاء عن باقي المحافظات ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

عزل صنعاء عن باقي المحافظات ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

شاهد بالصور .. كيف بدت ساحة العروض في خور مكسر - أخبار كلمتك

شاهد بالصور .. كيف بدت ساحة العروض في خور مكسر - أخبار كلمتك

حديث محزن عن النساء في شوارع صنعاء - أخبار كلمتك

حديث محزن عن النساء في شوارع صنعاء - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 09:18 - باقي 5 أيام.. جدول مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 09:18 - باقي 5 أيام.. جدول مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:18 - باقي 5 أيام.. جدول مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 09:18 صباحاً - معاشات شهر ديسمبر 2024.. ينتظر المواطنون صرف معاشات شهر ديسمبر 2024، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن جدول مواعيد صرف معاشات شهر نوفمبر 2024 لـ 13 مليون مواطن في الدولة.

معاشات شهر ديسمبر 2024

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاشات شهر ديسمبر 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

معاشات شهر ديسمبر 2024

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

قررت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ المواطنين اعتباراً من يوم 1 ديسمبر، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 المقبل.

أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

وحددت هيئة التأمين الاجتماعي أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2024، وهي كالآتي: «مكاتب البريد الإلكتروني، ماكينات الصرف الآلي ATM، منافذ شركة فوري، والمحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة».

معاشات شهر ديسمبر 2024

قيمة معاشات شهر ديسمبر 2024

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الأولى: 1495 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة السادسة: 2990 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة السابعة: 3335 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الثامنة: 3680 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة التاسعة: 4025 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة العاشرة: 4370 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الثانية: 1725 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الثالثة: 1840 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الخامسة: 2645 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيها.

معاشات شهر ديسمبر 2024

كيفية الاستعلام عن معاشات شهر ديسمبر 2024

ويستطيع المواطنون الاستعلام عن معاشات شهر ديسمبر 2024 عن طريق الموقع الإلكتروني لـ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر ديسمبر 2024

1 - الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

2 - اضغط على «صاحب المعاش».

3 - ادخل على «التأمينات الاجتماعية».

4 - ادخال الرقم القومي واضغط على «استعلام» يتم عرض البيانات الخاصة بصاحب المعاش.

اقرأ أيضاً
بعد أيام.. موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

معاشات شهر ديسمبر 2024.. «موعد الصرف وطرق الاستعلام»

بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات الراغبين في حجز شقق سكن لكل المصريين 5 «تفاصيل»

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:46 - كوريا الشمالية تطالب أمريكا وحلفائها بالتوقف عن الأعمال العدائية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق