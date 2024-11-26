الرياضة - 09:18 - باقي 5 أيام.. جدول مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 09:18 صباحاً - معاشات شهر ديسمبر 2024.. ينتظر المواطنون صرف معاشات شهر ديسمبر 2024، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن جدول مواعيد صرف معاشات شهر نوفمبر 2024 لـ 13 مليون مواطن في الدولة.

معاشات شهر ديسمبر 2024

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاشات شهر ديسمبر 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

قررت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ المواطنين اعتباراً من يوم 1 ديسمبر، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 المقبل.

أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

وحددت هيئة التأمين الاجتماعي أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2024، وهي كالآتي: «مكاتب البريد الإلكتروني، ماكينات الصرف الآلي ATM، منافذ شركة فوري، والمحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة».

قيمة معاشات شهر ديسمبر 2024

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الأولى: 1495 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة السادسة: 2990 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة السابعة: 3335 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الثامنة: 3680 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة التاسعة: 4025 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة العاشرة: 4370 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الثانية: 1725 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الثالثة: 1840 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الخامسة: 2645 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيها.

كيفية الاستعلام عن معاشات شهر ديسمبر 2024

ويستطيع المواطنون الاستعلام عن معاشات شهر ديسمبر 2024 عن طريق الموقع الإلكتروني لـ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر ديسمبر 2024

1 - الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

2 - اضغط على «صاحب المعاش».

3 - ادخل على «التأمينات الاجتماعية».

4 - ادخال الرقم القومي واضغط على «استعلام» يتم عرض البيانات الخاصة بصاحب المعاش.