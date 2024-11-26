مشاهير العرب - «من أغاني المسلسلات».. موعد وأسعار تذاكر حفل علي الحجار في الأوبرا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:52 صباحاً - ترتفع معدلات البحث من قبل الكثير من المواطنين عن موعد وأسعار تذاكر حفل علي الحجار الذي يحييه في دار الأوبرا المصرية بعنوان «من أغاني المسلسلات».

ويستعرض موقع كلمتك لمتابعيه وزواره، موعد وأسعار تذاكر حفل علي الحجار في الأوبرا، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

موعد حفل علي الحجار

من المقرر انطلاق حفل علي الحجار والذي يحمل اسم «من أغاني المسلسلات» يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على خشبة المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

أسعار تذاكر حفلة علي الحجار في الأوبرا

ويقدم على الحجار في وصلة غنائية بالحفل تمتد لقرابة الساعتين، مجموعة من أشهر تترات المسلسلات التي قدمها على مدار مسيرته الفنية الممتدة والتي تنال إعجاب الجمهور ويتفاعل معها.

أسعار تذاكر حفلة علي الحجار

أعلن موقع تذكرتي عن أسعار تذاكر حفلة علي الحجار بعنوان «من أغاني المسلسلات» في الأوبرا وجاءت كما يلي:

تتنوع أسعار تذاكر حفلة علي الحجار بين 4 فئات تتراوح من 800 إلى 2000 جنيه ومنها الآتي:

يصل سعر تذكرة الفئة الأولى لـ 2010 جنيهات.

بينما يبلغ سعر تذكرة الفئة الثانية نحو 1750 جنيها.

فيما يسجل سعر تذكرة الفئة الثالثة نحو 1250 جنيها.

أما عن سعر تذكرة الفئة الرابعة تصل إلى 800 جنيه.

شروط حضور حفلة علي الحجار

كشفت دار الأوبرا المصرية عن شروط دخول حفل علي الحجار، والذي يقام في المسرح الكبير، وهي:

-يجب التزام الحضور بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا.

-يجب ارتداء البدلة كاملة تتضمن جاكيت وكرافت.

-كما لا يسمح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ويمنع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات.

-كما يمنع التصوير نهائيا أثناء الحفل.

- وتغلق أبواب قاعة العرض وغير مسموح بالدخول نهائيًا إلا بعد الاستراحة.