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مشاهير العرب - «من أغاني المسلسلات».. موعد وأسعار تذاكر حفل علي الحجار في الأوبرا - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «من أغاني المسلسلات».. موعد وأسعار تذاكر حفل علي الحجار في الأوبرا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «من أغاني المسلسلات».. موعد وأسعار تذاكر حفل علي الحجار في الأوبرا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:52 صباحاً - ترتفع معدلات البحث من قبل الكثير من المواطنين عن موعد وأسعار تذاكر حفل علي الحجار الذي يحييه في دار الأوبرا المصرية بعنوان «من أغاني المسلسلات».

ويستعرض موقع كلمتك لمتابعيه وزواره، موعد وأسعار تذاكر حفل علي الحجار في الأوبرا، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

موعد حفل علي الحجار

من المقرر انطلاق حفل علي الحجار والذي يحمل اسم «من أغاني المسلسلات» يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على خشبة المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

الفنان علي الحجار

أسعار تذاكر حفلة علي الحجار في الأوبرا

ويقدم على الحجار في وصلة غنائية بالحفل تمتد لقرابة الساعتين، مجموعة من أشهر تترات المسلسلات التي قدمها على مدار مسيرته الفنية الممتدة والتي تنال إعجاب الجمهور ويتفاعل معها.

أسعار تذاكر حفلة علي الحجار

أعلن موقع تذكرتي عن أسعار تذاكر حفلة علي الحجار بعنوان «من أغاني المسلسلات» في الأوبرا وجاءت كما يلي:

تتنوع أسعار تذاكر حفلة علي الحجار بين 4 فئات تتراوح من 800 إلى 2000 جنيه ومنها الآتي:

يصل سعر تذكرة الفئة الأولى لـ 2010 جنيهات.

بينما يبلغ سعر تذكرة الفئة الثانية نحو 1750 جنيها.

فيما يسجل سعر تذكرة الفئة الثالثة نحو 1250 جنيها.

أما عن سعر تذكرة الفئة الرابعة تصل إلى 800 جنيه.

علي الحجار

شروط حضور حفلة علي الحجار

كشفت دار الأوبرا المصرية عن شروط دخول حفل علي الحجار، والذي يقام في المسرح الكبير، وهي:

-يجب التزام الحضور بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا.

-يجب ارتداء البدلة كاملة تتضمن جاكيت وكرافت.

-كما لا يسمح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ويمنع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات.

-كما يمنع التصوير نهائيا أثناء الحفل.

- وتغلق أبواب قاعة العرض وغير مسموح بالدخول نهائيًا إلا بعد الاستراحة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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