غرفة الصناعات الهندسية تؤكد أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:25 مساءً - أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مشيدا بما اعلنته وزارة الصناعة بشأن اطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة فضلا عن جهود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير لتفعيل هذه الاستراتيجية ودعم القطاع الصناعي لتحقيق نهضة اقتصادية وصناعية قوية.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة

واشار المهندس الى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى عدة محاور كما أعلنت الصناعة، وهي زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030، فضلا رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، بالاضافة الى تشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، فضلا عن تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشكلات المصانع المتعثرة والمُتوقفة عن الإنتاج.

الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة

وتشارك غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بجناح متميز فى الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة المقام فى دورته الثالثة بأرض المعارض بالتجمع الخامس الذى انطلقت فعالياته بالأمس وشهد الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

المعرض يعتبر فرصة جيدة لتنظيم لقاءات ثنائية

وأكد المهندس أن المعرض يعتبر فرصة جيدة لتنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات الأعضاء وزوار المعرض من الدول الأجنبية،مشيرا إلى أن المعرض والملتقى الدولي للصناعة هذا العام شهد تطورا وإقبالا كبيرا من المصنعين مقارنة بالعام الماضي لما لمسوه من تطور وفرص لفتح أسواق جديدة ولقاءات مباشرة بين الحكومة والقطاع الخاص وبحث تنمية زيادة معدلات القطاع الصناعي في الناتج المحلي وكذلك إيجاد آليات وحلول لأي تحديات تواجه القطاع الصناعي.

وأوضح محمد المهندس أن الغرفة الهندسية تشارك هذا العام بأعضاء مجلس إدارتها والشركات الأعضاء خاصة في الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية والمسبوكات وأدوات السباكة وغيرها مؤكدا الشركات الهندسية من أكبر القطاعات المشاركة بالمعرض.

وأشاد رئيس غرفة الصناعات الهندسية بتصريحات رئيس الوزراء في الملتقى والتأكيد على اهتمام الدولة والحكومة بقطاع الصناعة وانها تولى اهمية كبرى لحل أي تحديات ودعم المصنعين والصناعة المصرية بكل السبل. حيث أشارت تصريحات مدبولي إلى أن هناك اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة.

توطين الإنتاج المحلي أولوية الحكومة الأولى

وفيما يتعلق بدعوة مدبولى رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة في مصر، معتبرًا ذلك شاغل الحكومة الأول، وأن نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز حاليًّا 40 أو 50% ليست المعدلات التي نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة مثل السيارات وغيرها، فمن الضروري أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلي 70 أو 80%، وبالتالي تحقيق الطفرة المنشودة. وأشار المهندس إلى أهمية تعميق الصناعة المصرية، لافتا الى ان غرفة الصناعات الهندسية كانت من اوائل الغرف الصناعية التى كان لها باع فى هذا الامر.

ويشهد المعرض مشاركة واسعة من مؤسسات صناعية، وشركات من مختلف القطاعات الصناعية (محلية وأجنبية)، وكذا جهات حكومية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويتضمن المعرض قطاعات صناعية مختلفة، ويسهم هذا التواجد في توفير بيئة داعمة للاستثمار، والتعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الصناعة.

ويضم المعرض جناح وزارة الصناعة بمشاركة الوزارات المعنية، وتضم النقل (السكة الحديد / الأنفاق)، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقطاع الأعمال، والبترول والثروة المعدنية، والطيران المدني، والكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى هيئة قناة السويس؛ وذلك لعرض قطع الغيار الصغيرة والمتوسطة الأكثر استيرادا؛ لبحث إمكانية تصنيعها محليا، من خلال الشركات المصرية بنفس الجودة وتخفيض التكلفة والعملة الأجنبية.

واشارت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الى أن هناك اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة، حيث تتضمن الحكومة نائبًا لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كما تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة في هذا الملف، شغلها الشاغل كيفية تحقيق هذا الهدف بعيدًا عن الإجراءات الروتينية، واتخاذ قرارات غير تقليدية لتحريك هذا القطاع بصورة كبيرة. وجاءت التصريحات خلال فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي عرضها الفريق كامل الوزير خلال الجلسة الحوارية، داعيًا رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة في مصر، معتبرًا ذلك شاغل الحكومة الأول، مضيفًا أن الأفلام التسجيلية التي عُرضت خلال الاحتفالية أبرزت العديد من النماذج والتجارب الناجحة في مجال الصناعة، إلا أن نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز حاليًا 40 أو 50% ليست المعدلات التي نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة مثل السيارات وغيرها، فمن الضروري أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلي 70 أو 80%، وبالتالي تحقيق الطفرة المنشودة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات، أو الاستيراد، لكن الهدف استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات، والعمل على تحقيق حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار، وذلك وفقًا لرأي كبار رجال الصناعة والاقتصاد، باعتباره رقمًا يمكن الوصول إليه، في ضوء الخطوات التي تتبعها الدولة حتى 2030.

ونوه رئيس الوزراء، إلى أن تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة، والذي يقوده القطاع الخاص في الأساس، ودورنا كدولة أن نساعد في هذا الأمر، حيث أعلنا إصلاحات ضريبية، بتيسيرات وإجراءات، لافتًا إلى ما ذكره رئيس اتحاد الصناعات المصرية في كلمته عما تحقق من تبسيط الاجراءات، واليوم يتم تبسيط إجراءات التراخيص واتاحة الأراضي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تعمل الحكومة على مراجعة ما يخص الرسوم.

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