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أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور - أخبار كلمتك

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أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور - أخبار كلمتك

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أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:42 مساءً - أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، كلمتك

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

 «كلمتك» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، كلمتك

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر كيلو الطماطم  بين 4 جنيهات إلى 6 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 9 إلى 14 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 13 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 6 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 6 إلى 10 جنيهات.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، كلمتك

سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 8 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 5 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 11 إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 11 إلى 14 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، كلمتك

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  1. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 12 إلى 20 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 40 إلى 55 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو ملوخية من 10 إلى 13 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 16 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 7 إلى 10 جنيهات.
  7. تراوح سعر كيلو بسلة من 25 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  8. تراوح سعر كيلو سبانخ من 9 إلى 13 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، كلمتك
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أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس وارتفاع البصل في سوق العبور

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أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الليمون والكوسة في سوق العبور

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر كيلو قلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو بطاطا من 3 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو قثاء من 5 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو ليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 16 جنيها إلى 24 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو ليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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