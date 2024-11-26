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وزير الخارجية يلتقى نظيره الكونجولى على هامش زيارته إلى روما - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يلتقى نظيره الكونجولى على هامش زيارته إلى روما - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقى نظيره الكونجولى على هامش زيارته إلى روما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:29 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، مع جون كلود جاكوسو، وزير خارجية جمهورية الكونجو على هامش زيارته إلى روما.

طلب وزير الخارجية الكونجولي نقل تحيات رئيس جمهورية الكونجو، دنيس ساسو نجيسو، إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وأكد على تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين القاهرة وبرازافيل ومواصلة التشاور بين البلدين الشقيقين في القضايا ذات الصلة بالقارة الافريقية.

وخلال اللقاء، بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وتطوير أطر التعاون القائمة بما في ذلك مجالات الزراعة والتعليم والبنية التحتية.

كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتحقيق الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، فضلاً عن تعزيز التعاون الثنائى في المنظمات الإقليمية وفى مقدمتها الاتحاد الأفريقي وسبل تفعيل مؤسساته.

واتفق الوزيران على تبادل تأييد ترشيحات البلدين في المنظمات الإقليمية والدولية، وقدم الوزير عبد العاطي الشكر لجمهورية الكونجو الشقيقة على انضمامها للتوافق الأفريقي لاعتماد المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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