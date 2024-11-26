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دوي انفجارات في حيفا شمالي إسرائيل - أخبار كلمتك

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دوي انفجارات في حيفا شمالي إسرائيل - أخبار كلمتك

دوي انفجارات في حيفا شمالي إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:10 مساءً - أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بدوي انفجارات في حيفا شمالي إسرائيل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، قصف 20 موقعا في بيروت بـ 8 طائرات حربية خلال دقيقتين فقط.

اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان أولوية لـ بايدن

فى ذات السياق، قال البيت الأبيض مساء أمس الإثنين، أن وقف إطلاق النار في ‎لبنان أولوية بالنسبة للرئيس جو بايدن.

مباحثات التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله

وأضاف البيت الأبيض إن الاتصالات بشأن التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله مستمرة وقد وصلنا إلى نقطة في نقاشاتنا تدفعنا للاعتقاد أن المباحثات تسير بطريق إيجابي جدا".

وتابع البيت الأبيض: نحتاج إلى مواصلة العمل للحصول على وقف إطلاق النار.

إعلان محتمل لوقف إطلاق النار فى لبنان

وكشفت مصادر أمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن، أبلغت مسؤولين لبنانيين بأن وقف إطلاق النار قد يعلن عنه في غضون ساعات، حسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

كما كشفت مصادر مطلعة، أن الرئيسين الأمريكى جو بايدن، الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيعلنان مساء اليوم الثلاثاء وقفًا للحرب بين لبنان وإسرائيل لمدة 60 يومًا، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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