جيش الاحتلال: قصف 20 موقعا في بيروت بـ8 طائرات حربية خلال دقيقتين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:37 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، قصف 20 موقعا في بيروت بـ8 طائرات حربية خلال دقيقتين فقط.

اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان أولوية لـ بايدن

فى ذات السياق، قال البيت الأبيض مساء أمس الإثنين، أن وقف إطلاق النار في ‎لبنان أولوية بالنسبة للرئيس جو بايدن.

مباحثات التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله

وأضاف البيت الأبيض إن الاتصالات بشأن التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله مستمرة وقد وصلنا إلى نقطة في نقاشاتنا تدفعنا للاعتقاد أن المباحثات تسير بطريق إيجابي جدا".

وتابع البيت الأبيض: نحتاج إلى مواصلة العمل للحصول على وقف إطلاق النار.

إعلان محتمل لوقف إطلاق النار فى لبنان

وكشفت مصادر أمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن، أبلغت مسؤولين لبنانيين بأن وقف إطلاق النار قد يعلن عنه في غضون ساعات، حسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

كما كشفت مصادر مطلعة، أن الرئيسين الأمريكى جو بايدن، الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيعلنان مساء اليوم الثلاثاء وقفًا للحرب بين لبنان وإسرائيل لمدة 60 يومًا، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

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