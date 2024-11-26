الكشف عن حالة ارتباك تضرب الحوثيين خوفاً من هذا الامر العسكري - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:56 مساءً - قال المتحدث العسكري باسم القوات اليمنية المشتركة، العقيد وضاح الدبيش ، إن "حالة من الإرباك تسود ، لخوفهم من تخلي عن دعمهم".

وأضاف الدبيش في حوار اجرته معه إرم نيوز: "في الآونة الأخيرة، ومع تصاعد الأحداث في غزة ولبنان وإيران، أخرجت طهران كبار خبرائها ومستشاريها من اليمن، وأعادتهم إلى إيران، ما أربك الحوثيين، وجعلها تذهب نحو توقعها باحتمالية أن تتخلى عنها إيران، كما تخلت عن حزب الله في لبنان وحركة حماس في غزة".

الدور الإيراني

وأفاد الدبيش، في حوار صحفي أجرته معه "إرم نيوز"، بأن "من القيادات الإيرانية البارزة التي غادرت اليمن خلال الشهرين أو الثلاثة الأشهر الماضية، القيادي في الحرس الثوري وفيلق القدس، عبد الرضا شهلائي، وهو الذي كان يعتبر القائد العسكري الميداني الفعلي في مناطق الحوثيين، إلى جانب أعداد من القادة العسكريين والخبراء الإيرانيين، ولم يتبق منهم سوى مجموعة لا بأس بها، للإشراف على تنفيذ العمليات العسكرية وإطلاق الصواريخ تجاه البحر الأحمر والقوات المشتركة".

وعن القيادات التابعة لميليشيا حزب الله التي شاركت إلى جانب ميليشيا الحوثيين في اليمن، وعادوا إلى لبنان، واغتيلوا بعد عودتهم إلى ديارهم، أشار الدبيش إلى أنهم: "ليسوا فقط أولئك الأفراد الأربعة الذين أُعلن عن مقتلهم، بل العدد يتجاوز ذلك بخمسة أضعاف، ولم يجر الإعلان عنهم؛ إذ يصل تعدادهم إلى نحو 20 شخصاً، إلا أن غالبيتهم من قيادات الصف الثاني والثالث في حزب الله".

وبحسب الدبيش، فإن: "ما حدث من اغتيالات طالت أبرز القيادات العليا لميليشيا حزب الله، أثّرت كثيرًا على ميليشيا الحوثيين، وأدخلتهم في حالة من الإرباك؛ إذ يفكرون بأنفسهم، وما إذا كانوا بصدد أن تؤول مصائرهم للمآلات ذاتها التي لاقتها عناصر وقيادات ميليشيا حزب الله".

وعن آخر التطورات الميدانية في الساحل الغربي، يقول المتحدث العسكري: "الكل يتابع ويشاهد تصعيد ميليشيا الحوثيين في جبهات الساحل الغربي، من حشد وتعزيزات وإعادة انتشار وتهجير أهالي القرى الواقعة على حدود خطوط تماس القتال"، لافتًا إلى أن "تصعيد ميليشيا الحوثيين هذا ينبُع من خوف وليس من قوة، نظير حالة الإرباك والذعر التي يعتريها".

وذكر الدبيش: "حتى الآن قامت هذه الميليشيات بتهجير أهالي سكان القرى الواقعة في محيط محافظة الحديدة، والهدف من ذلك هو استغلال ظروف الناس الصعبة والخوف من أن تتخلى إيران عنهم مقابل الصفقات التي من الممكن أن تبرمها وتعقدها مع أمريكا وإسرائيل، وما يوضح فرضية إمكانية التخلي عنهم من إيران ما التمسوه نتيجة نقص الإمداد ونقص التمويل والاستشارات الفنية والعسكرية الإيرانية".

وأوضح الدبيش، أن "ميليشيا الحوثيين تحاول من خلال تحركاتها تلك، إيصال رسائل تسعى عبرها إلى بث الخوف في أبناء الحديدة بالإضافة القوات العسكرية المناهضة لها، بأنها ستجعل من المحافظة برمتها عبارة عن قنبلة موقوتة، من الممكن أن تنفجر بأي وقت، في حال جرى استئناف القوات المشتركة معارك القتال في الساحل الغربي".

نشر الألغام البحرية

وقال الدبيش في سياق حديثه لـ"إرم نيوز": "مؤخرًا قامت ميليشيات الحوثيين بنشر الألغام البحرية الكبيرة بكميات مهولة بشكل غير طبيعي، على امتداد خط المياه البحرية في كمران والصليف والخط الساحلي، ما حوّل تلك المواقع إلى مناطق موبوءة بالألغام؛ الأمر الذي تسبب بدوره في حرمان الصيادين الذين يعتمدون على العمل في اصطياد الأسماك للحصول على أرزاقهم اليومية وما يعيل أسرهم، من الدخول إلا ضمن نطاق مساحة محددة ومحدودة جدًا، لا تُمكنهم من تحقيق استفادة كافية".

ويرى الدبيش، أن نشر الحوثيين للألغام البحرية بهذه الكميات، يأتي في إطار اعتقادها أنه "سيكون هناك إنزال بحري أو جوي أو بري لقوات تحالف دعم الازدهار الأمريكي، أو تحرك ميداني للقوات المشتركة".

وبيّن الدبيش، أن "استحداث الحوثيين للخنادق وحفر الأنفاق في الحديدة، بكثافة غير طبيعية وبصورة غير مدروسة، وتحديدًا إلى النواحي الشمالية من المحافظة، يندرج في إطار إيجاد مواقع ومخابئ لتخزين الأسلحة وتخزين قطع الغيار الحربية ومنصات إطلاق الصواريخ؛ إذ تحرص أن تكون تلك الأماكن بين الأحياء السكنية ووسط المناطق المأهولة".

دروع بشرية

ونوه الدبيش بأن "ميليشيا الحوثيين، لا يمكن أن تقوم بتنفيذ أي عمليات عسكرية، إلا عقب توفير دروع بشرية، لحماية نفسها دون التعويل على عواقب تأثير ذلك الخطير على الأهالي والمواطنين والأطفال والنساء".

وأوضح الدبيش أن "ميليشيا الحوثيين خصصت بعض الأنفاق التي ربما تُضاهي بجاهزيتها المدينة أعلاها، وقد تصل إلى دورين و3 أدوار، كأوكار ومساكن يتواجد ويعيش فيها خبراء إيرانيون ولبنانيون وعراقيون، وتحظى هذه الأنفاق بجميع التجهيزات والترتيبات من مخارج طوارئ وغرف عمليات، ومزودة بجميع مستلزمات الحياة والمعيشة".

وتحدث الدبيش، عن قدرة القوات المشتركة على تحرير محافظة الحديدة من ميليشيا الحوثيين وانتزاع السيطرة وإلحاق الخسارة بهم، قائلاً، "نحن قادرون على إزاحتها وعلى القضاء عليها، ونستطيع تحقيق ذلك خلال مدة زمنية قصيرة، متى ما استُؤنفت المعركة، ومتى ما قرر المجتمع الدولي والتحالف العربي، القيام بذلك".

وعن فكرة التحرك الميداني وفرض السيطرة على الأرض دون الحاجة إلى قرار دولي، قال الدبيش: "نحن الدولة ونحن الشرعية، يناط بنا الإيفاء بالتزاماتنا أمام المجتمع الدولي، كما يحتم علينا موقعنا مراعاة المواطنين في المناطق الخاضعة للحوثيين أكثر من مناطقنا المُحررة".

وأضاف: "بينما هم عبارة عن عصابات وميليشيا مُسلحة، لا يقيمون وزنًا لأي شيء ولا يوجد لديهم ما يخسرونه، لذلك يقومون بممارساتهم العبثية، دون التفكير بعواقبها على الشعب، والدليل على ذلك ما يقومون به تجاه إسرائيل، فهي لا تدرك مدى الرد الاسرائيلي العنيف الذي سيدمر البنية التحتية ومقدرات الشعب اليمني، وهذا ما حدث بالفعل"