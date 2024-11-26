انتفاضة في قلب صنعاء (اخر التطورات) - أخبار كلمتك



أفادت مصادر عن قيام رجال قبائل ومواطنون ‏بنصب الخيام في ميدان السبعين للاعتصام حتى يتم تسليم قتلة الشيخ صادق أبوشعر



هذا واكدت المصادر ان مطلب أبناء إب تسليم القاتل القيادي الحوثي المدعو علوي الأمير مدير القسم في شميله والمسلحين التابعين له والمشتركين في الجريمة التي حدثت يوم امس في دار سلم بالعاصمة صنعاء



هذا واغتال مسلحون حوثيون الاثنين الشيخ "صادق أحمد صالح أبو شعر" في منطقة "دار سلم" جنوب العاصمة صنعاء.

حيث تعرض الشيخ صالح ابورشعر لوابل من الرصاص أثناء مروره بسيارته عبر نقطة أمنية تابعة لمليشيات الحوثيين



وأفادت مصادر في وقت سابق أن المسلحين الذين نفذوا الجريمة ينتمون إلى قسم شرطة "شميلة"، في حين وجه أبناء قبيلة الشعر وأقرباء الشيخ المغدور رسالة شديدة اللهجة إلى مليشيات الحوثيين، المصنفة إرهابياً، مطالبين بسرعة تسليم الجناة وتقديمهم للعدالة.

وفي بيان غاضب، حملت أسرة الشيخ صادق أبو شعر قسم شرطة شميلة المسؤولية المباشرة عن الحادثة، واعتبرت جميع أفراده غرماء في مقتل الشيخ ، كما أكدت أنها لن تصمت على هذه الجريمة وستتخذ كافة الإجراءات لاستعادة حقها وردع الجناة إذا لم تقم حكومة مليشيات الحوثيين بتسليم الجناة في أسرع وقت.



تأتي هذه الحادثة في سياق تزايد الجرائم والاغتيالات التي تنسب إلى المليشيات الحوثية المصنفة إرهابيا وسط اتهامات واسعة بتورط عناصرها في تصفية شخصيات بارزة، الأمر الذي يفاقم حالة الفوضى الأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين