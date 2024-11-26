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انتفاضة في قلب صنعاء (اخر التطورات) - أخبار كلمتك

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انتفاضة في قلب صنعاء (اخر التطورات) - أخبار كلمتك

انتفاضة في قلب صنعاء (اخر التطورات) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:42 مساءً - كلمتك: خاص

 


أفادت مصادر عن قيام رجال قبائل ومواطنون ‏بنصب الخيام في ميدان السبعين للاعتصام حتى يتم تسليم قتلة الشيخ صادق أبوشعر


هذا واكدت المصادر ان مطلب أبناء إب تسليم القاتل القيادي الحوثي المدعو علوي الأمير مدير القسم في شميله والمسلحين التابعين له والمشتركين في الجريمة التي حدثت يوم امس في دار سلم بالعاصمة صنعاء


هذا واغتال مسلحون حوثيون الاثنين الشيخ "صادق أحمد صالح أبو شعر" في منطقة "دار سلم" جنوب العاصمة صنعاء.

حيث تعرض الشيخ صالح ابورشعر لوابل من الرصاص أثناء مروره بسيارته عبر نقطة أمنية تابعة لمليشيات الحوثيين


وأفادت مصادر في وقت سابق أن المسلحين الذين نفذوا الجريمة ينتمون إلى قسم شرطة "شميلة"، في حين وجه أبناء قبيلة الشعر وأقرباء الشيخ المغدور رسالة شديدة اللهجة إلى مليشيات الحوثيين، المصنفة إرهابياً، مطالبين بسرعة تسليم الجناة وتقديمهم للعدالة.  

 

وفي بيان غاضب، حملت أسرة الشيخ صادق أبو شعر قسم شرطة شميلة المسؤولية المباشرة عن الحادثة، واعتبرت جميع أفراده غرماء في مقتل الشيخ ، كما أكدت أنها لن تصمت على هذه الجريمة وستتخذ كافة الإجراءات لاستعادة حقها وردع الجناة إذا لم تقم حكومة مليشيات الحوثيين بتسليم الجناة في أسرع وقت.


تأتي هذه الحادثة في سياق تزايد الجرائم والاغتيالات التي تنسب إلى المليشيات الحوثية المصنفة إرهابيا وسط اتهامات واسعة بتورط عناصرها في تصفية شخصيات بارزة، الأمر الذي يفاقم حالة الفوضى الأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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