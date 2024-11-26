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بن مبارك يغادر العاصمة عدن صوب الرياض  والكشف عن هدف اقتصادي سار - أخبار كلمتك

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بن مبارك يغادر العاصمة عدن صوب الرياض  والكشف عن هدف اقتصادي سار - أخبار كلمتك

بن مبارك يغادر العاصمة عدن صوب الرياض  والكشف عن هدف اقتصادي سار - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:24 مساءً - كلمتك: خاص

 

غادر رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، العاصمة المؤقتة ‎عدن متوجها إلى المملكة العربية ‎#السعودية الشقيقة
 

وجاءت زيارة بن مبارك للسعودية بشان التشاور مع القيادة السياسية والأشقاء والأصدقاء، بشأن الدعم الاقتصادي العاجل لتجاوز التحديات القائمة والمتغيرات في سعر العملة الوطنية..

كما سيجري  رئيس الوزراء نقاشات حول المضي في الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية، وكذا مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإجراءات المتخذة لضمان استمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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