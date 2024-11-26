بن مبارك يغادر العاصمة عدن صوب الرياض  والكشف عن هدف اقتصادي سار - أخبار كلمتك

غادر رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، العاصمة المؤقتة عدن متوجها إلى المملكة العربية #السعودية الشقيقة
وجاءت زيارة بن مبارك للسعودية بشان التشاور مع القيادة السياسية والأشقاء والأصدقاء، بشأن الدعم الاقتصادي العاجل لتجاوز التحديات القائمة والمتغيرات في سعر العملة الوطنية..
كما سيجري رئيس الوزراء نقاشات حول المضي في الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية، وكذا مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإجراءات المتخذة لضمان استمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية.
0 تعليق