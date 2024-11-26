نتنياهو: أعدنا ‎حزب الله سنوات وعقودا إلى الوراء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:47 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، إن تل أبيب لن تنهي الحرب قبل تحقيق النصر.

تدمير حركة حماس وإعادة السكان للشمال

وزعم نتنياهو: "لقد أعدنا ‎حزب الله سنوات وعقودا إلى الوراء.. حققنا إنجازات كبيرة في الجبهات السبع التي نحارب فيها، وملتزمون بالعمل على تدمير حماس".

واستطرد نتنياهو: “سنعيد جميع المواطنين في الشمال إلى منازلهم”.

موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار في ‎لبنان

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الثلاثاء، موافقة المجلس الوزاري المصغر على وقف إطلاق النار في ‎لبنان.

وأعرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التزامه بإعادة الأسري في غزة إلى بيوتهم.

وأضاف نتنياهو: أنا فخور بصمود سكان شمال إسرائيل وملتزم بأمنهم.. وأنا مصمم على القيام بكل شيء لمنع ‎إيران من الحصول على سلاح نووي.

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