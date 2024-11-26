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بلينكن: وقف إطلاق النار في ‎لبنان يحرم حماس من دعم جبهات المساندة - أخبار كلمتك

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بلينكن: وقف إطلاق النار في ‎لبنان يحرم حماس من دعم جبهات المساندة - أخبار كلمتك

بلينكن: وقف إطلاق النار في ‎لبنان يحرم حماس من دعم جبهات المساندة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:52 مساءً - وقف إطلاق النار فى لبنان، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء اليوم، إن حركة حماس عولت على فتح جبهات عدة لمساندتها لكن وقف إطلاق النار في ‎لبنان سيحرمها من هذا الدعم.

 

خطة لما بعد الحرب في غزة

وأضاف بلينكن: "أعتقد أن من خلال تهدئة التوترات في المنطقة يمكن إنهاء الصراع في غزة"، داعيا لضرورة وضع خطة لما بعد الحرب كي يعيش سكان غزة بدون حماس.

 

وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

وفي وقت سابق، أكد القيادي البارز في حركة حماس بلبنان أسامة حمدان أن الحركة ستدعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحليفها اللبناني حزب الله، رغم تعهدات حزب الله السابقة بإنهاء القتال في لبنان فقط إذا توقفت الحرب في غزة.

وقال عضو الجناح السياسي لحركة حماس: "أي إعلان عن وقف إطلاق النار مرحب به. حزب الله وقف إلى جانب شعبنا وقدم تضحيات كبيرة".

ولم يصدر أي تعليق رسمي حول وقف إطلاق النار المحتمل في لبنان من قادة حماس في غزة أو من حركة الجهاد الفلسطينية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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