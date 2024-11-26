بلينكن: وقف إطلاق النار في ‎لبنان يحرم حماس من دعم جبهات المساندة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:52 مساءً - وقف إطلاق النار فى لبنان، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء اليوم، إن حركة حماس عولت على فتح جبهات عدة لمساندتها لكن وقف إطلاق النار في ‎لبنان سيحرمها من هذا الدعم.

خطة لما بعد الحرب في غزة

وأضاف بلينكن: "أعتقد أن من خلال تهدئة التوترات في المنطقة يمكن إنهاء الصراع في غزة"، داعيا لضرورة وضع خطة لما بعد الحرب كي يعيش سكان غزة بدون حماس.

وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

وفي وقت سابق، أكد القيادي البارز في حركة حماس بلبنان أسامة حمدان أن الحركة ستدعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحليفها اللبناني حزب الله، رغم تعهدات حزب الله السابقة بإنهاء القتال في لبنان فقط إذا توقفت الحرب في غزة.

وقال عضو الجناح السياسي لحركة حماس: "أي إعلان عن وقف إطلاق النار مرحب به. حزب الله وقف إلى جانب شعبنا وقدم تضحيات كبيرة".

ولم يصدر أي تعليق رسمي حول وقف إطلاق النار المحتمل في لبنان من قادة حماس في غزة أو من حركة الجهاد الفلسطينية.

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