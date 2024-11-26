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أول تعليق لـ نتنياهو على وقف إطلاق النار في ‎لبنان - أخبار كلمتك

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أول تعليق لـ نتنياهو على وقف إطلاق النار في ‎لبنان - أخبار كلمتك

أول تعليق لـ نتنياهو على وقف إطلاق النار في ‎لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:47 مساءً - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الثلاثاء، موافقة المجلس الوزاري المصغر على وقف إطلاق النار في ‎لبنان.

تعليق نتنياهو على وقف إطلاق النار مع لبنان

وأعرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن التزامه بإعادة الأسرى في غزة إلى بيوتهم، وفق زعمه.

وأضاف نتنياهو: أنا فخور بصمود سكان شمال إسرائيل وملتزم بأمنهم.. وأنا مصمم على القيام بكل شيء لمنع ‎إيران من الحصول على سلاح نووي.

مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على وقف الحرب مع لبنان

ونقلت وكالة "رويترز" مساء اليوم، عن مصادر في الاحتلال تأكيدها، موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

وعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي اجتماعًا مساء اليوم، لاتخاذ قرار بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، بينما أكد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في نيويورك، داني دانون على "إحراز تقدم".

وقال مسؤولون إسرائيليون في وقت سابق، أمس، إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب أصبح أقرب رغم وجود بعض المسائل العالقة، بينما أعرب مسؤولان لبنانيان كبيران عن تفاؤل حذر، وذلك مع استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان.

مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على اتفاق وقف النار مع لبنان

قبل صدور البيان الأمريكي الفرنسي لإعلان وقف إطلاق النار، لبنان يمر بساعات خطيرة

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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