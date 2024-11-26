مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على اتفاق وقف النار مع لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:11 مساءً - نقلت وكالة "رويترز" مساء اليوم، عن مصادر في الاحتلال تأكيدها، موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على وقف الحرب مع لبنان

وعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي اجتماعًا مساء اليوم، لاتخاذ قرار بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، بينما أكد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في نيويورك، داني دانون على "إحراز تقدم".

وقال مسؤولون إسرائيليون في وقت سابق، أمس، إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب أصبح أقرب رغم وجود بعض المسائل العالقة، بينما أعرب مسؤولان لبنانيان كبيران عن تفاؤل حذر، وذلك مع استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان.

إسرائيل ولبنان توصلتا إلى شروط لإنهاء الحرب

ونقل موقع أكسيوس الإخباري أمس، عن مسؤول أمريكي كبير لم ينشر اسمه قوله إن إسرائيل ولبنان توصلتا إلى شروط لإنهاء الصراع، وإنه من المتوقع أن توافق إسرائيل على المقترح يوم الثلاثاء.

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