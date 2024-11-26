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وزير خارجية ‎إيران يطالب بصدور أوامر اعتقال للمسئولين الإسرائيليين - أخبار كلمتك

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وزير خارجية ‎إيران يطالب بصدور أوامر اعتقال للمسئولين الإسرائيليين - أخبار كلمتك

وزير خارجية ‎إيران يطالب بصدور أوامر اعتقال للمسئولين الإسرائيليين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:53 مساءً - دعا وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف ما وصفه بـ"جرائم وعنف الكيان الصهيوني" ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، مشددًا على ضرورة تدخل المنظمات الدولية لوقف التصعيد.

الجرائم المرتكبة في غزة ولبنان ترقى إلى جرائم حرب

وأشار عراقجي، في تصريحات له، إلى أن الجرائم المرتكبة في غزة ولبنان ترقى إلى جرائم حرب، مطالبًا بملاحقة المسؤولين الإسرائيليين قضائيًا.

وأضاف، أن إصدار أوامر اعتقال بحق هؤلاء المسؤولين يمثل خطوة أساسية لتحقيق العدالة لشعوب المناطق المتضررة جراء العدوان.

 على صعيد المعارك الميدانية، يواصل حزب الله عملياته الضاغطة على كيان الاحتلال شمالي فلسطين المحتلة، بالتوازي مع تصديه لقوات الاحتلال جنوبي البلاد، وذلك على وقع الحديث عن اقتراب التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان خلال الساعات المقبلة.

الاحتلال يستهدف قلب العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية


واستهدفت غارة إسرائيلية قلب العاصمة الثلاثاء، على ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس، في وقت أصدر الجيش الاسرائيلي تحذيرات جديدة لإخلاء مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال مصدر أمني لبناني إن "غارة إسرائيلية استهدفت بيروت"، في وقت يتوقع أن تتخذ إسرائيل مساء الثلاثاء قرارا بشأن وقف إطلاق النار مع حزب الله بعد أكثر من شهرين من المواجهة المفتوحة بين الطرفين.

وتحدثت مصادر عن أن الغارة استهدفت مجمع محيط "خاتم الأنبياء" في منطقة النويري وسط بيروت، ما تسبب في انهيار أحد الأبنية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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