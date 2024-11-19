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وزير الخارجية البريطاني: 3 مليارات جنيه إسترليني سنويا لدعم أوكرانيا مهما طالت الحرب - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية البريطاني: 3 مليارات جنيه إسترليني سنويا لدعم أوكرانيا مهما طالت الحرب - أخبار كلمتك

وزير الخارجية البريطاني: 3 مليارات جنيه إسترليني سنويا لدعم أوكرانيا مهما طالت الحرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:21 مساءً - أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن بلاده ستقدم 3 مليارات جنيه إسترليني سنويا لدعم أوكرانيا مهما طالت الحرب.

مرور ألف يوم على بدء الحرب الروسية الأوكرانية

وفى وقت سابق اليوم، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع مرور ألف يوم على بدء الحرب الروسية الأوكرانية، أن عام 2025 سيحسم من سينتصر في هذه الحرب موسكو أو كييف.

وقال زيلينسكي، في كلمة أمام البرلمان الأوكراني: "في المراحل الحاسمة التي سنشهدها العام المقبل يجب ألا نسمح لأي شخص في العالم بالتشكيك في صمود دولتنا برمتها. وتلك المرحلة ستحدد هوية المنتصر".

وتحيي أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، ذكرى مرور 1000 يوم على الحرب الروسية الأوكرانية، في وقت تخوض فيه قواتها المنهكة قتالا على جبهات عديدة وتتعرض فيه العاصمة كييف لضربات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ، ويستعد فيه المسؤولون لعودة دونالد ترامب للبيت الأبيض في يناير.

وفي دفعة معنوية للبلاد المحاصرة، أعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الضوء الأخضر لاستخدام الصواريخ الأمريكية ضد أهداف في عمق روسيا، مما قد يحد من خيارات موسكو في شن الهجمات وإمداد الجبهة.

تغيير مسار الحرب المستمرة منذ 33 شهرا

ولكن هذا التحول الجذري في السياسة قد يلغى عندما يعود ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، وحذر خبراء عسكريون من أن هذا التطور لن يكون كافيا بمفرده لتغيير مسار الحرب المستمرة منذ 33 شهرا.

وصرّح مسئول أمريكي لوكالة فرانس برس، الأحد، بأن الولايات المتحدة "أعطت الضوء الأخضر لاستخدام صواريخ بعيدة المدى".


 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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