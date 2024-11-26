وزير قطاع الأعمال يتفقد جناح الشركات التابعة بالمعرض الدولي الثالث للصناعة - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال يتفقد جناح الشركات التابعة بالمعرض الدولي الثالث للصناعة - أخبار كلمتك

وزير خارجية ‎إيران يطالب بصدور أوامر اعتقال للمسئولين الإسرائيليين - أخبار كلمتك

وزير خارجية ‎إيران يطالب بصدور أوامر اعتقال للمسئولين الإسرائيليين - أخبار كلمتك

شبورة وأمطار ورياح، تحذير من طقس الأربعاء - أخبار كلمتك

شبورة وأمطار ورياح، تحذير من طقس الأربعاء - أخبار كلمتك

أحمد الجيوشي قائما بأعمال أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي - أخبار كلمتك

أحمد الجيوشي قائما بأعمال أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي - أخبار كلمتك

رابطة الأندية تعاقب الزمالك بغرامة كبيرة بسبب سلوك جماهيره أمام المصري - أخبار كلمتك

رابطة الأندية تعاقب الزمالك بغرامة كبيرة بسبب سلوك جماهيره أمام المصري - أخبار كلمتك

المصري يختتم تدريباته باستاد السويس استعدادا لمواجهة إنيمبا بالكونفيدرالية - أخبار كلمتك

المصري يختتم تدريباته باستاد السويس استعدادا لمواجهة إنيمبا بالكونفيدرالية - أخبار كلمتك

انتفاضة في قلب صنعاء (اخر التطورات) - أخبار كلمتك

انتفاضة في قلب صنعاء (اخر التطورات) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «مشاهد متتنسيش».. شاهد تروج للجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «مشاهد متتنسيش».. شاهد تروج للجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد منير يعلق على زيارة أنغام برفقة نجليها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد منير يعلق على زيارة أنغام برفقة نجليها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شروط حضور حفل مدحت صالح بدار الأوبرا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شروط حضور حفل مدحت صالح بدار الأوبرا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

السعودية ترفض هذا الأمر الخاص باليمنيين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
السعودية ترفض هذا الأمر الخاص باليمنيين - أخبار كلمتك

السعودية ترفض هذا الأمر الخاص باليمنيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:24 مساءً - كلمتك: خاص


 


أصدرت شركة طيران الخطوط الجوية اليمنية توضيح هام بشأن استقبال الركاب اليمنيين من مكتب الترانزيت أو بوابة الصعود في محطة عمّان


وجاء في توضيح شركة طيران اليمنية:

الاخوة\ وكلائنا الاعزاء                                                                     المحترمون 
الموضوع : الخطوط الجوية السعودية ترفض استقبال الركاب اليمنيين من مكتب الترانزيت أو بوابة الصعود في محطة عمّان 
بالإشارة إلى التعليمات الواردة من الخطوط السعودية، يرجى العلم بأنه اعتبارًا من 1 ديسمبر 2024، لن يتم قبول الركاب اليمنيين على كاونتر الترانزيت في مطار الملكة علياء الدولي إلا عبر كاونتر الخطوط السعودية الرسمي مع الأمتعة.
وعليه :
يرجى ترتيب الحجوزات على خطوط طيران أخرى، مثل الملكية الأردنية أو غيرها، لتفادي أي إشكاليات قد تواجه الركاب.
نود إعلامكم بأننا نعمل على متابعة هذا الموضوع مع الجهات المعنية، وسنوافيكم بأي تحديثات حال توفرها.

الــخطــوط الــجـوية الــيمنيه
إدارة شــئـون الــوكلاء
26\11\2024

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

الحوثيين يتخذون قرارا صادما بشان الطالبات الجامعيات في صنعاء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق