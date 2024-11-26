السعودية ترفض هذا الأمر الخاص باليمنيين - أخبار كلمتك







أصدرت شركة طيران الخطوط الجوية اليمنية توضيح هام بشأن استقبال الركاب اليمنيين من مكتب الترانزيت أو بوابة الصعود في محطة عمّان



وجاء في توضيح شركة طيران اليمنية:

الاخوة\ وكلائنا الاعزاء المحترمون

الموضوع : الخطوط الجوية السعودية ترفض استقبال الركاب اليمنيين من مكتب الترانزيت أو بوابة الصعود في محطة عمّان

بالإشارة إلى التعليمات الواردة من الخطوط السعودية، يرجى العلم بأنه اعتبارًا من 1 ديسمبر 2024، لن يتم قبول الركاب اليمنيين على كاونتر الترانزيت في مطار الملكة علياء الدولي إلا عبر كاونتر الخطوط السعودية الرسمي مع الأمتعة.

وعليه :

يرجى ترتيب الحجوزات على خطوط طيران أخرى، مثل الملكية الأردنية أو غيرها، لتفادي أي إشكاليات قد تواجه الركاب.

نود إعلامكم بأننا نعمل على متابعة هذا الموضوع مع الجهات المعنية، وسنوافيكم بأي تحديثات حال توفرها.

الــخطــوط الــجـوية الــيمنيه

إدارة شــئـون الــوكلاء

26\11\2024