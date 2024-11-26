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صن داونز يتعادل سلبيا مع مانييما يونيون في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

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صن داونز يتعادل سلبيا مع مانييما يونيون في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

صن داونز يتعادل سلبيا مع مانييما يونيون في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:33 مساءً - انتهت مباراة فريق صن داونز الجنوب إفريقي مع نظيره مانييما يونيون الكونغولي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي أقيم بينهم اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الأول من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

يتواجد فريق صن داونز ومانييما يونيون في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا رفقة كل من الرجاء المغربي والجيش الملكي.

تشكيل صن داونز أمام نامييما يونيون 

 

ترتيب المجموعة الثانية بعد تعادل صن داونز ومانييما 

1- صن داونز: نقطة 

2- مانييما يونيون: نقطة 

3- الرجاء المغربي: بدون نقاط 

4- الجيش الملكي: بدون نقاط 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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