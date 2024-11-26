الوصل الإماراتي يفوز على الشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:34 مساءً - فاز فريق الوصل الإماراتي بثلاثية مقابل هدف على مستضيفه الشرطة العراقي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

الوصل يهزم الشرطة العراقي

وتقدم الوصل بعد مرور 14 دقيقة بهدف سجله لاعبه جوناتاس سانتوس لينتهي الشوط الأول (1-0).

وعادل لاعب فريق الشرطة فهد يوسف النتيجة بالدقيقة 50، ولكن رد الضيوف بثنائية سجلها كلًا من فابيو دي ليما بالدقيقة 64 ونيكولاس خيمينيز بالدقيقة 90+2 من ركلتي جزاء.



الفوز رفع رصيد الوصل إلى النقطة 10 في المركز الرابع بجدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن النصر السعودي الثالث.

وتوقف رصيد فريق الشرطة عند نقطتين في المركز 11 قبل الأخير.

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