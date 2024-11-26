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موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على ستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

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موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على ستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على ستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:34 مساءً - فاز النادي الأهلي على ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2 على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والبنك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

مباراة الأهلي وستاد أبيدجان 

وسجل محمود كهربا الهدف الأول والرابع، فيما سجل محمد مجدي أفشة الهدف الثاني للأحمر، كما سجل حسين الشحات لاعب النادي الأهلي الهدف الثالث في ستاد أبيدجان الإيفواري بالدقيقة 25، بينما سجل كونيه لاعب ستاد أبيدجان الهدف الأول بالدقيقة 36 وإليسيه الهدف الثاني بالشوط الثاني من المباراة.

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تشكيل الأهلي أمام ستاد أبيدجان الإيفواري 

وجاء تشكيل الأهلي أمام ستاد أبيدجان مكون من: 

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم  ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة. 

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد ومحمود كهربا.

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وجلس على دكة البدلاء الأهلي أمام ستاد أبيدجان كل من: عمر كمال وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى شوبير وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

قائمة الأهلي لمواجهة ستاد أبيدجان

حراسة المرمي: الشناوي، شوبير، مخلوف 

خالد عبد الفتاح، عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، بيرسي تاو، رضا سليم، كهربا، أكرم توفيق، كريم الدبيس، حسين الشحات، مروان عطية، يحيى عطية الله، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، الساعي، كوكا، طاهر محمد طاهر.   

واستبعد السويسري مارسيل كولد مدرب الأهلي كل من: يوسف أيمن، وسام أبو علي، أشرف داري، كريم نيدفيد، علي معلول، حمزة علاء، مصطفى أبو الخير، كريم فؤاد، محمد هاني، سمير محمد، محمد عبدالله. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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