الرياضة - 04:18 - آخر تحديث.. سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 04:18 مساءً - سعر الدولار.. حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، على استقراره حتى منتصف تعاملات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، ليسجل سعره داخل بنك مصر نحو 49.32 جنيه للبيع، و49.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن

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سعر الدولار الآن في مصر

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

- 49.37 جنيه للبيع.

- 49.24 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

- 49.32 جنيه للبيع.

- 49.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 49.32 جنيه للبيع.

-49.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

-49.32 جنيه للبيع.

- 49.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 49.35 جنيه للبيع.

-49.25 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

- 49.32 جنيه للبيع.

-49.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- 49.37 جنيه للبيع.

- 49.28 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

- 49.35 جنيه للبيع.

- 49.25 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

- 49.32 جنيه للبيع.

- 49.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

- 49.25 جنيه للبيع.

- 49.15 جنيه للشراء.