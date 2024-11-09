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الرياضة - 04:18 - آخر تحديث.. سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:18 - آخر تحديث.. سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:18 - آخر تحديث.. سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 04:18 مساءً - سعر الدولار.. حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، على استقراره حتى منتصف تعاملات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، ليسجل سعره داخل بنك مصر نحو 49.32 جنيه للبيع، و49.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار الآن في مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــــــــــــا.

سعر الدولار

سعر الدولار الآن في مصر

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

- 49.37 جنيه للبيع.

- 49.24 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

- 49.32 جنيه للبيع.

- 49.22 جنيه للشراء.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 49.32 جنيه للبيع.

-49.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

-49.32 جنيه للبيع.

- 49.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 49.35 جنيه للبيع.

-49.25 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

- 49.32 جنيه للبيع.

-49.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- 49.37 جنيه للبيع.

- 49.28 جنيه للشراء.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

- 49.35 جنيه للبيع.

- 49.25 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

- 49.32 جنيه للبيع.

- 49.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

- 49.25 جنيه للبيع.

- 49.15 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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