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أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي لمواجهة فاركو فى الدورى - أخبار كلمتك

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أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي لمواجهة فاركو فى الدورى - أخبار كلمتك

أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي لمواجهة فاركو فى الدورى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 04:17 مساءً - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة فاركو، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز 

 

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة فاركو فى الدورى


وجاء التشكيل على النحو التالى 
حراسة المرمى 
عبد العزيز البلعوطى 
خط الدفاع 
محمد عبد الغنى، محمود الجزار، هشام صلاح، يعقوبو 
خط الوسط 
احمد ربيع، سعيدو سيمبورى، محمد ابراهيم، محمد هلال 
خط الهجوم 
أسامة فيصل، ياو أنور. 
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى 
احمد صبحى، محمد بسيونى، احمد ياسر ريان، أيمن أشرف، محمد فتحى، احمد النادرى، سيد نيمار، احمد مدبولى، محمد جريندو.

 

مباراه البنك الاهلي وفاركو

ويسعى فريق فاركو اليوم الي تعويض الهزيمة من الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما بستاد برج العرب، بالجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

ونفس الحال بالنسبة لفريق البنك الأهلي الذي يدخل  اللقاء بعد الهزيمة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الأولى، في مباراة صاحبها الكثير من الجدل التحكيمي وأسفرت في النهاية عن تغيير لجنة الحكام.
 

وضم فريق فاركو 6 صفقات جديدة وشملت كلًا من: "زهير المترجى، بينجامين تولا، مروان مجدى، محمد سيد، أحمد شعبان، محمود فرحات".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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