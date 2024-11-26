كرة السلة، الأهلي والاتحاد في البحرين لخوض بطولة كأس السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:31 مساءً - كرة السلة، وصل صباح اليوم الثلاثاء فريقي الأهلي والاتحاد السكندري إلى البحرين، للمشاركة في منافسات بطولة كأس السوبر المصري البحريني، والمقرر لها خلال الفترة من 28 وحتى 30 نوفمبر الجاري بالبحرين.

قائمة الأهلي في كأس السوبر

وتضم قائمة الأهلي في البطولة كل من:

عمرو زهران - إبراهيم زهران - إيهاب أمين - عمرو الجندي - مروان سرحان - سيف سمير - مؤمن خيري - مصطفى مكاوي - أحمد مهيب - جون دانييل روبيرسون - عبد الله محمد - عمر طارق - رامي إبراهيم - محمد خيري.

قائمة الاتحاد السكندري في كأس السوبر

في حين ضمت قائمة الاتحاد السكندري في البطولة كل من:

ويليام شيري - أنس أسامة - هيثم كمال - علي أحمد - أحمد عادل - يوسف شحاته - عبد الرحمن خالد - يوسف شوشة - محمد طه - أحمد أبو العلا - ياسر صلاح - باسم الليثي - جاسر الكيكي - ياسين ياسر.

جدول مباريات كأس السوبر

ومن المقرر أن تقام مباراة كأس السوبر المصري أولا بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري يوم 28 نوفمبر الجاري، وتقام مباراة كأس السوبر البحريني بين الأهلي والمنامة يوم 29 نوفمبر، على أن يلعب الفائز في البطولتين مباراة السوبر المصري البحريني يوم 30 من شهر نوفمبر أيضًا.

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