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مشاهير العرب - في ذكرى وفاته.. أبرز المحطات الفنية في حياة عامر منيب - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - في ذكرى وفاته.. أبرز المحطات الفنية في حياة عامر منيب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في ذكرى وفاته.. أبرز المحطات الفنية في حياة عامر منيب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:19 مساءً - عامر منيب.. تحل اليوم الذكرى الـ13 لرحيل الفنان عامر منيب، الذي وافته المنية في مثل هذا اليوم عام 2011، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان استمرت أكثر من عامين.

نشأة الفنان عامر منيب

وُلد عامر محمد بديع منيب في 2 سبتمبر عام 1963، في ظروف صعبة إثر رحيل والدته، حيث لم تكن حياة عامر منيب سهلة، فقد رحلت والدته مبكراً، لتتولى جدته، الفنانة الكبيرة ماري منيب، تربيته فانتقل للعيش في منزل جدته بشبرا مع شقيقه الأكبر جمال وشقيقتيه أميرة وأمينة.

وكانت جدته الفنانة الكبيرة ماري منيب شديدة الحنان والقرب منه، فاصطحبته معها إلى مسرح نجيب الريحاني، وحرصت على تلبية كل احتياجاته، وعندما أصبح في سن الـ 16، توفيت جدته، مما اضطر للعودة إلى حضن والده عام 1969.

عامر منيب

في عام 1985، تخرج عامر منيب في كلية التجارة بجامعة عين شمس، وبعد حصوله على تقدير جيد جداً وتعيينه معيداً بالكلية، قرر السفر لاستكمال دراسته بالخارج، ولكن صدفة غير متوقعة جعلته يبقى في مصر ليصبح فناناً معروفاً.

عامر منيب

قصة دخول عامر منيب مجال الغناء

دخل الفنان عامر منيب مجال الغناء عن طريق الصدفة في عام 1990، وذلك عندما ذهب ليودع أصدقائه في إحدى الفنادق خلال تحضيره للسفر للخارج للعمل والدراسة ويطلبوا منه الغناء أمام العامة أثناء حفل عشاء.

عامر منيب

وصادف وجود عدد كبير من الفنانين بنفس المكان منهم حلمي بكر ومحمود ياسين ونور الشريف الذين طلبوا منه تأجيل السفر وبداية مسيرته الغنائية بدارسة الموسيقى.

عامر منيب

الأفلام التي قدمها عامر منيب

قدم عامر منيب 4 أفلام سينمائية فقط وهى «سحر العيون»، مع النجمة نيللي كريم في بداية مشوارها الفني عام 2002، وفيلم «كيمو وأنتيمو» فى عام 2004، فيلم «كامل الأوصاف»، وفيلم «الغواص» في عام 2006.

الفنان الراحل عامر منيب

أشهر ألبومات عامر منيب

قدم عامر منيب أكثر من 10 ألبومات غنائية، تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين المصريين. ومن أبرز ألبوماته:

-لمحي 1990.

-يا قلبي 1993.

-أول حب 1994.

-علمتك 1996.

-فاكر 1999.

-أيام وليالي 2000.

-وياك 2001.

-الله عليك 2002.

-حب العمر 2003.

-هاعيش 2004.

-كل ثانية معاك 2005.

-حظي من السما 2008.

عامر منيب

زواج الفنان عامر منيب

في عام 1996، تزوج الفنان عامر منيب من إيمان الألفي، وأنجب منها ثلاث بنات وهم مريم، زينة، ونور،

عامر منيب

مرض عامر منيب وفاته

في عام 2011، توفي عامر منيب إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، بعد دخوله في غيبوبة لعدة أيام. وكان قد خضع لعملية إزالة جزء من القولون في ألمانيا، لكن حالته الصحية تدهورت لاحقاً.

توفي عن عمر يناهز الـ 48 عاماً بعد صراع دام أكثر من عامين مع مرض السرطان.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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