مشاهير العرب - في ذكرى وفاته.. أبرز المحطات الفنية في حياة عامر منيب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:19 مساءً - عامر منيب.. تحل اليوم الذكرى الـ13 لرحيل الفنان عامر منيب، الذي وافته المنية في مثل هذا اليوم عام 2011، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان استمرت أكثر من عامين.

نشأة الفنان عامر منيب

وُلد عامر محمد بديع منيب في 2 سبتمبر عام 1963، في ظروف صعبة إثر رحيل والدته، حيث لم تكن حياة عامر منيب سهلة، فقد رحلت والدته مبكراً، لتتولى جدته، الفنانة الكبيرة ماري منيب، تربيته فانتقل للعيش في منزل جدته بشبرا مع شقيقه الأكبر جمال وشقيقتيه أميرة وأمينة.

وكانت جدته الفنانة الكبيرة ماري منيب شديدة الحنان والقرب منه، فاصطحبته معها إلى مسرح نجيب الريحاني، وحرصت على تلبية كل احتياجاته، وعندما أصبح في سن الـ 16، توفيت جدته، مما اضطر للعودة إلى حضن والده عام 1969.

في عام 1985، تخرج عامر منيب في كلية التجارة بجامعة عين شمس، وبعد حصوله على تقدير جيد جداً وتعيينه معيداً بالكلية، قرر السفر لاستكمال دراسته بالخارج، ولكن صدفة غير متوقعة جعلته يبقى في مصر ليصبح فناناً معروفاً.

قصة دخول عامر منيب مجال الغناء

دخل الفنان عامر منيب مجال الغناء عن طريق الصدفة في عام 1990، وذلك عندما ذهب ليودع أصدقائه في إحدى الفنادق خلال تحضيره للسفر للخارج للعمل والدراسة ويطلبوا منه الغناء أمام العامة أثناء حفل عشاء.

وصادف وجود عدد كبير من الفنانين بنفس المكان منهم حلمي بكر ومحمود ياسين ونور الشريف الذين طلبوا منه تأجيل السفر وبداية مسيرته الغنائية بدارسة الموسيقى.

الأفلام التي قدمها عامر منيب

قدم عامر منيب 4 أفلام سينمائية فقط وهى «سحر العيون»، مع النجمة نيللي كريم في بداية مشوارها الفني عام 2002، وفيلم «كيمو وأنتيمو» فى عام 2004، فيلم «كامل الأوصاف»، وفيلم «الغواص» في عام 2006.

أشهر ألبومات عامر منيب

قدم عامر منيب أكثر من 10 ألبومات غنائية، تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين المصريين. ومن أبرز ألبوماته:

-لمحي 1990.

-يا قلبي 1993.

-أول حب 1994.

-علمتك 1996.

-فاكر 1999.

-أيام وليالي 2000.

-وياك 2001.

-الله عليك 2002.

-حب العمر 2003.

-هاعيش 2004.

-كل ثانية معاك 2005.

-حظي من السما 2008.

زواج الفنان عامر منيب

في عام 1996، تزوج الفنان عامر منيب من إيمان الألفي، وأنجب منها ثلاث بنات وهم مريم، زينة، ونور،

مرض عامر منيب وفاته

في عام 2011، توفي عامر منيب إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، بعد دخوله في غيبوبة لعدة أيام. وكان قد خضع لعملية إزالة جزء من القولون في ألمانيا، لكن حالته الصحية تدهورت لاحقاً.

توفي عن عمر يناهز الـ 48 عاماً بعد صراع دام أكثر من عامين مع مرض السرطان.