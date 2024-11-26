أميرة سليم تشارك في الموسم الثالث من Franciscan’s got talent (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:39 مساءً - أعلنت السوبرانو العالمية أميرة سليم عن مشاركتها كعضو لجنة تحكيم في الموسم الثالث من مسابقة Franciscan’s got talent التي تنظمّها رهبنة الفرنسيسكان بمصر من خلال “لجنة المدارس” بالتعاون مع المركز الكاثوليكي المصري للسينما للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية.

وبدأت التصفيات منذ أيام في كفر الدوار مع طلبة مدارس الفرنسيسكان وكذلك من سيدي بشر وأبو قير.

ووصفت أميرة سليم مشاركتها قائلة “بداية رحلة عزيزة على قلبي، فلي الشرف كوني من بنات مدارس الفرنسيسكان، أن أكون عضو لجنة تحكيم مسابقة Franciscan’s got talent في موسمه الثالث بجانب الأب العزيز صاحب القلب الكبير بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما والذي اشكره علي ثقته في”.

وأضافت: "سعادتي الأكبر هي وجودي وسط المواهب المصرية الأصيلة النقية واعطائهم مساحة يعبرون فيها عن حبهم للفن والموسيقي والغناء والشعر والرسم والتمثيل، وهو ما يدل على أن مصر غنية بالمواهب في كل مكان".

ووجهت سليم الشكر لكل من ساهم في إقامة هذه النشاطات الغنية، مشيرة إلي أن المحطة القادمة في التصفيات ستكون في محافظة الأقصر.

يذكر أن لجنة تحكيم الموسم الثالث التي تشارك فيها أميرة سليم هذا العام هي برئاسة الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، وعضوية عدد من المتخصصين في المجالات المختلفة، هم المخرج رضا شوقي، والفنان التشكيلي د. فريد فاضل في تحكيم فرع الرسم، والفنانة ندى بسيوني.

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