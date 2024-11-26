رسميًّا، اتحاد الكرة يعلن رفض الطعون المقدمة ضد هاني أبو ريدة وقائمته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:04 مساءً - اتحاد الكرة، أصدر اتحاد الكرة بيانًا حول الطعون المقدمة ضد قائمة المهندس هاني أبوريدة، في الانتخابات المقرر إقامتها يوم 10 ديسمبر المقبل.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي:

انتهت اليوم الثلاثاء اللجنة الانتخابية برئاسة المستشار علي النمر من فحص كافة الطعون المقدمة ضد قائمة المهندس هاني أبو ريدة.

وأصدرت اللجنة قرارها برفض كافة الطعون واستمرار القائمة بجميع أعضائها للعرض على الجمعية العمومية العادية، المقرر لها ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤.

هاني أبوريدة يحسم انتخابات اتحاد الكرة بالتزكية

وفاز هاني أبوريدة برئاسة اتحاد الكرة، بالتزكية ومعه قائمته، في ظل عدم ترشح أي قائمة أخرى.

وكان اتحاد الكرة فتح باب الترشح يوم 10 نوفمبر، ولمدة 7 أيام وفقًا للائحة، وأغلق باب الترشح نهائيًّا ولم تتقدم أي قائمة أخرى لانتخابات الجبلاية.

أبو ريدة يقدم أوراق ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة

وقدمت قائمة هاني أبو ريدة، أوراق الترشح في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي كان من المقرر لها أن تجرى في العاشر من شهر ديسمبر المقبل، لاختيار مجلس جديد يدير شؤون الكرة المصرية لفترة أربع سنوات قادمة.

وجاءت قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة كالتالي:

١) هاني حسن علي أبو ريدة

٢) خالد محمد علي الدرندلي

٣) أحمد محمد حلمي أحمد الشريف

٤) محمد محمود يونس الشربينى

٥) وليد عمر عبد الجواد درويش

٦) مصطفى عبد اللّٰه إبراهيم أبو زهرة

٧) طارق محمد محمد محمد أبو العينين

٨) محمد أحمد فؤاد حسين أبو حسين

٩) إيناس محمد علي مظهر.

والمرشحون الاحتياطيون كالتالي:

١) أشرف محمد موسى حسن

٢) جمس حنا جرس جاد الرب

٣) هيام محمد محمد بركة.

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