الكشف عن سبب مغادرة رئيس الوزراء صوب السعودية - أخبار كلمتك



أكد مصدر حكومي مسؤول، ان دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض #بن_مبارك غادر العاصمة المؤقتة عدن متوجها الى المملكة العربية السعودية الشقيقة، للتشاور مع القيادة السياسية والاشقاء والأصدقاء، بشأن الدعم الاقتصادي العاجل لتجاوز التحديات القائمة والمتغيرات في سعر العملة الوطنية.

كما سيجري دولة رئيس الوزراء، نقاشات حول المضي في الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية، وكذا مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإجراءات المتخذة لضمان استمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية.