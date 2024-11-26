بن مبارك يغادر العاصمة عدن صوب الرياض  والكشف عن هدف اقتصادي سار - أخبار كلمتك

بن مبارك يغادر العاصمة عدن صوب الرياض  والكشف عن هدف اقتصادي سار - أخبار كلمتك

السعودية ترفض هذا الأمر الخاص باليمنيين - أخبار كلمتك

السعودية ترفض هذا الأمر الخاص باليمنيين - أخبار كلمتك

تفاصيل صادمة بشأن إخضاع الإعلاميين والناشطين لدورات تدريبية ‏. - أخبار كلمتك

تفاصيل صادمة بشأن إخضاع الإعلاميين والناشطين لدورات تدريبية ‏. - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انطلاق تصويره.. أبطال «سيد الناس» يروجون للعمل بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انطلاق تصويره.. أبطال «سيد الناس» يروجون للعمل بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دراما رمضان 2025.. أحمد رزق يبدأ تصوير مسلسل «سيد الناس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دراما رمضان 2025.. أحمد رزق يبدأ تصوير مسلسل «سيد الناس» - أخبار كلمتك

اختتام الدورة التدريبية التنشيطية الخامسة لرؤساء النيابات بسوهاج وأسيوط - أخبار كلمتك

اختتام الدورة التدريبية التنشيطية الخامسة لرؤساء النيابات بسوهاج وأسيوط - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:23 - مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان.. والتنفيذ خلال ساعات - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:23 - مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان.. والتنفيذ خلال ساعات - أخبار كلمتك

3 شركات تتنافس في "شارك تانك مصر" على CBC غدًا - أخبار كلمتك

3 شركات تتنافس في "شارك تانك مصر" على CBC غدًا - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يستعد بخطة عسكرية مكثفة للساعات الأخيرة من المواجهة على الجبهة اللبنانية - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يستعد بخطة عسكرية مكثفة للساعات الأخيرة من المواجهة على الجبهة اللبنانية - أخبار كلمتك

كهربا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

كهربا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الكشف عن سبب مغادرة رئيس الوزراء صوب السعودية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الكشف عن سبب مغادرة رئيس الوزراء صوب السعودية - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب مغادرة رئيس الوزراء صوب السعودية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:56 مساءً - كلمتك/خاص:


أكد مصدر حكومي مسؤول، ان دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض #بن_مبارك  غادر العاصمة المؤقتة عدن متوجها الى المملكة العربية السعودية الشقيقة، للتشاور مع القيادة السياسية والاشقاء والأصدقاء، بشأن الدعم الاقتصادي العاجل لتجاوز التحديات القائمة والمتغيرات في سعر العملة الوطنية.

كما سيجري دولة رئيس الوزراء، نقاشات حول المضي في الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية، وكذا مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإجراءات المتخذة لضمان استمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

حديث محزن عن النساء في شوارع صنعاء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق