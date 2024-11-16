تفاصيل جديدة لجريمة مروعة هزت صنعاء بقيام شاب بقتل والدته ووالدته واشقائه والكشف عن مصيره - أخبار كلمتك

قال ناشطون:ارتكب شاب جريمة شنيعة حيث راح ضحيتها أربعة اشخاص من اسرة واحده (الاب. الآم. الأخت. الأخ ) واضافوا:القاتل احد الأفراد الأسرة والجريمة حدثت في صنعاء بعد مغرب الجمعة والقاتل اسمه بلال علي عبده محمد القحطاني وهو من أبناء منطقة بني سليمان في حزم العدين بمحافظة اب .

واختتموا:اسرته يسكنون في قاع القيضي بصنعاء منذ مدة وجيزة حيث حدثت جريمة البشعة المجرم فار حتى الآن ويجري تعقبه للقبض عليه حتى الآن لم نصل الى الاسباب التي دفعت شخص الى القيام بقتل والده ووالدته واخيه واخته !!!