محامي صالح يكشف امر صادم بشان السفينة التي اختطفها الحوثيين في الحديدة - أخبار كلمتك

قال محمد المسوري:مر عام كامل تقريباً منذ مسرحية إختطاف سفينة جالاكسي من قبل ميليشيات الحوثي ولم نعرف لهذه السفينة صاحب ولم تتقدم أي شركة بمتابعة الإفراج عن السفينة؟

واضاف:ولم يتم الإفراج عنها مع أنها ليست إسرائيلية والقصة وما فيها صفقة مكشوفة مفضوحة تم الإتفاق على أن يقوم الحوثي بإختطافها ويتم إظهاره كبطل أمام أغبياء العرب والمسلمين مسرحية واضحة وإلا فمن هو صاحب السفينة .. وأين هو؟ولماذا لم يطالب بسفينته وطاقم السفينة؟

واختتم:وقد كتبت وصرحت حينها بأن الحوثي لن يختطف أي سفينة مستقبلاً وهو ما حدث فعلاً لتتأكدوا يقيناً بأن الحوثي والصهاينة والأمريكان حلفاء ولهم أهداف بعيدة جداً.