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محامي صالح يكشف امر صادم بشان السفينة التي اختطفها الحوثيين في الحديدة - أخبار كلمتك

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محامي صالح يكشف امر صادم بشان السفينة التي اختطفها الحوثيين في الحديدة - أخبار كلمتك

محامي صالح يكشف امر صادم بشان السفينة التي اختطفها الحوثيين في الحديدة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:07 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال محمد المسوري:مر عام كامل تقريباً منذ مسرحية إختطاف سفينة جالاكسي من قبل ميليشيات الحوثي ولم نعرف لهذه السفينة صاحب ولم تتقدم أي شركة بمتابعة الإفراج عن السفينة؟
واضاف:ولم يتم الإفراج عنها مع أنها ليست إسرائيلية والقصة وما فيها صفقة مكشوفة مفضوحة تم الإتفاق على أن يقوم الحوثي بإختطافها ويتم إظهاره كبطل أمام أغبياء العرب والمسلمين مسرحية واضحة وإلا فمن هو صاحب السفينة .. وأين هو؟ولماذا لم يطالب بسفينته وطاقم السفينة؟

واختتم:وقد كتبت وصرحت حينها بأن الحوثي لن يختطف أي سفينة مستقبلاً وهو ما حدث فعلاً لتتأكدوا يقيناً بأن الحوثي والصهاينة والأمريكان حلفاء ولهم أهداف بعيدة جداً.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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