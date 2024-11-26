الرئيس الاسبق علي ناصر محمد:ندعو الى هذا الامر بشان الحرب ونحن مع الوحدة الاتحادية وفق هذا الشرط - أخبار كلمتك

#الحوثيين يتخذون قرارا صادما بشان الطالبات الجامعيات في #صنعاء
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حديث محزن عن النساء في شوارع #صنعاء
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عزل #صنعاء عن باقي المحافظات ماذا حدث ؟
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تفاصيل جديدة لاجبار #الحوثيين طفل من #عدن على قتل نفسه في #صنعاء
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شركة النفط تعلن تعرضها لتقطعات مسلحة ادت لمنع وصول البنزين
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اغتيال قيادي #حوثي بارز
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السويد تعلن وقف هذا الامر عن #اليمن
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الكشف عن محاولة البسط على ارض الحرم الجامعي بـ #عدن
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مخاوف من تفشي الاوبئة في #عدن
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محامي #صالح يكشف امر صادم بشان السفينة التي اختطفها #الحوثيين في #الحديدة
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منى صفوان : هذا اهم هدف لدولة الـ #جنوب في #عدن
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