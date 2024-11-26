الغرف العربية: 30 مليار دولار حجم سوق الطاقة المتجددة سنويًّا بحلول 2030 - أخبار كلمتك

الغرف العربية: 30 مليار دولار حجم سوق الطاقة المتجددة سنويًّا بحلول 2030 - أخبار كلمتك

محمد العرجاوي: تقليص زمن الإفراج الجمركى يلغى التكاليف الإضافية - أخبار كلمتك

محمد العرجاوي: تقليص زمن الإفراج الجمركى يلغى التكاليف الإضافية - أخبار كلمتك

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر للشباب وتونس في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر للشباب وتونس في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة ستاد أبيدجان الليلة - أخبار كلمتك

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة ستاد أبيدجان الليلة - أخبار كلمتك

مران خفيف للاعبي الأهلي في معسكر مباراة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

مران خفيف للاعبي الأهلي في معسكر مباراة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

رسميا، مصر تستضيف بطولة العالم للإسكواش للناشئين 2025 - أخبار كلمتك

رسميا، مصر تستضيف بطولة العالم للإسكواش للناشئين 2025 - أخبار كلمتك

4 لاعبين يتقاسمون الصدارة، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة - أخبار كلمتك

4 لاعبين يتقاسمون الصدارة، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة - أخبار كلمتك

كرة اليد، تعرف على تاريخ مشاركات منتخب السيدات في بطولة أفريقيا - أخبار كلمتك

كرة اليد، تعرف على تاريخ مشاركات منتخب السيدات في بطولة أفريقيا - أخبار كلمتك

هيئة البث الإسرائيلية: أمريكا وعدت نتنياهو ببعض الأسلحة المحظورة بسبب حرب غزة - أخبار كلمتك

هيئة البث الإسرائيلية: أمريكا وعدت نتنياهو ببعض الأسلحة المحظورة بسبب حرب غزة - أخبار كلمتك

تشارليز ثيرون تنضم لطاقم فيلم كريستوفر نولان الجديد - أخبار كلمتك

تشارليز ثيرون تنضم لطاقم فيلم كريستوفر نولان الجديد - أخبار كلمتك

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الرئيس الاسبق علي ناصر محمد:ندعو الى هذا الامر بشان الحرب ونحن مع الوحدة الاتحادية وفق هذا الشرط - أخبار كلمتك

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الرئيس الاسبق علي ناصر محمد:ندعو الى هذا الامر بشان الحرب ونحن مع الوحدة الاتحادية وفق هذا الشرط - أخبار كلمتك

الرئيس الاسبق علي ناصر محمد:ندعو الى هذا الامر بشان الحرب ونحن مع الوحدة الاتحادية وفق هذا الشرط - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:16 صباحاً - كلمتك/خاص:

#الحوثيين يتخذون قرارا صادما بشان الطالبات الجامعيات في #صنعاء
https://cratersky.net/posts/183096
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حديث محزن عن النساء في شوارع #صنعاء
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عزل #صنعاء عن باقي المحافظات ماذا حدث ؟ 
https://cratersky.net/posts/183099
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تفاصيل جديدة لاجبار #الحوثيين طفل من #عدن على قتل نفسه في #صنعاء
https://cratersky.net/posts/183100
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شركة النفط تعلن تعرضها لتقطعات مسلحة ادت لمنع وصول البنزين
https://cratersky.net/posts/183102
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اغتيال قيادي #حوثي بارز
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السويد تعلن وقف هذا الامر عن #اليمن
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الكشف عن محاولة البسط على ارض الحرم الجامعي بـ #عدن
https://cratersky.net/posts/183087
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مخاوف من تفشي الاوبئة في #عدن
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محامي #صالح يكشف امر صادم بشان السفينة التي اختطفها #الحوثيين في #الحديدة
https://cratersky.net/posts/183091
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منى صفوان : هذا اهم هدف لدولة الـ #جنوب في #عدن
https://cratersky.net/posts/183092
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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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