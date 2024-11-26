رقم تاريخي ينتظر ليفاندوفسكي مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:20 مساءً - يترقب الدولي البولندي، روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة إنجازًا تاريخيًّا، خلال مباراة بريست الفرنسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

ويستقبل برشلونة نظيره بريست الفرنسي، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، في ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، برسم الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

إنجاز تاريخي ينتظر ليفاندوفسكي في دوري أبطال أوروبا

ويملك البولندي روبرت ليفاندوفسكي 99 هدفًا حتى الآن في مسابقة دوري أبطال أوروبا، أحرزهم بقميص 3 أندية لعب لها، وهي بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، بالإضافة إلى برشلونة.

وحال تسجيله هدفًا سيصل المهاجم البولندي إلى 100 هدف في دوري أبطال أوروبا، ليكون ثاني أسرع لاعب يُحقق هذا الإنجاز في تاريخ المسابقة خلال (125) مباراة.

ميسى أسرع لاعب يصل 100 هدف في دوري أبطال أوروبا

ويُعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لنادي برشلونة، ومهاجم إنتر ميامي الحالي، هو أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في دوري أبطال أوروبا خلال 123 مباراة فقط.

وإذا سجل ليفاندوفسكي الهدف رقم 100، فسيكون ثالث لاعب يسجل هذا العدد من الأهداف في دوري الأبطال، خلف ليونيل ميسي صاحب 129 هدفًا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا بـ140 هدفًا.

يُشار إلى أن برشلونة يحتل المركز السادس في الترتيب العام بدوري الأبطال برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وهزيمة، بينما يأتي ستاد بريست في المركز الرابع بـ10 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.