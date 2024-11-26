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الرياضة - 03:13 - باحثة: اتفاق سري بين واشنطن وطهران على تسليم سلاح «حزب الله» للجانب الإيراني - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:13 - باحثة: اتفاق سري بين واشنطن وطهران على تسليم سلاح «حزب الله» للجانب الإيراني - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:13 - باحثة: اتفاق سري بين واشنطن وطهران على تسليم سلاح «حزب الله» للجانب الإيراني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:13 مساءً - قالت زينة منصور، الباحثة السياسية، اليوم الثلاثاء، أن هناك بنودا سرية حول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرة إلى وجود اتفاق سري بين واشنطن وطهران ينص على تسليم سلاح حزب الله للجانب الإيراني، وليس إلى الجيش اللبناني.

وأضافت زينة منصور، خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»: «كما أنه قد تكون إيران طرفًا في اللجنة الدولية المشتركة المؤلفة من الجيش اللبناني والقيادة الوسطى في الجيش الأمريكي والجيش الإسرائيلي».

وتابعت: «أن إيران قد تكون شريكًا في عملية تطبيق القرار 1701، إذ أن هناك اتفاقا أمريكيا إيرانيا على تصفية الجناح العسكري وبقاء السياسي»

وواصلت: «أن الاتفاق جرى التوصل إليه حتى لا يُثار إصدار جديد من مجلس الأمن، كما أن البنود السرية حول وقف إطلاق النار في لبنان تتضمن تفاهم إسرائيلي أمريكي، يمنح إسرائيل حق حرية الحركة والتدخل، إذا ما لم يقم الجيش اللبناني و(اليونيفيل) ولجنة الرقابة الدولية الثلاثية المشتركة بواجباتهم».

وأردفت: «كل الخيوط والمخارج الدبلوماسية والسياسية، تحاكي بأن يتم العودة إلى انتظام العمل المؤسساتي والدستوري في لبنان، بهدف إنقاذ أراضي لبنان من هذه الورطة».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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