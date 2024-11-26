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الرياضة - 05:07 - سعر الذهب الآن في مصر «التحديث الأخير لـ الأصفر» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:07 - سعر الذهب الآن في مصر «التحديث الأخير لـ الأصفر» - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:07 - سعر الذهب الآن في مصر «التحديث الأخير لـ الأصفر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:07 مساءً - استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 في محال الصاغة بمصر، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الأسواق نحو 3670 جنيهًا للبيع، و3650 جنيهًا للشراء، فيما وصل سعر الذهب عيار 18 الآن في الصاغة إلى 3145.75 جنيه للبيع، و3128.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

وفي هذا السياق تستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 في الأسواق، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــا.

سعر الجنيه الذهب

سعر الذهب جرام 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، نحو 4194.25 جنيه للبيع، و4171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم في سوق الصاغة نحو 3844.75 جنيه للبيع، و3823.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الآن الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مصر إلى 3670 جنيهًا للبيع، و3650 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الصاغة نحو 3145.75 جنيه للبيع، و3128.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14

وأما عن سعر الذهب عيار 14 فسجل الآن في الأسواق نحو 2446.75 جنيه للبيع، و2433.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 الآن في سوق الصاغة خلال تعاملات اليوم إلى 2097.25 جنيه للبيع، و2085.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الان

سعر الذهب عيار 9

وجاء سعر الذهب عيار 9 اليوم الثلاثاء في الأسواق نحو 1572.75 جنيه للبيع، و1564.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب

فيما سجل سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة نحو 29360 جنيهًا للبيع، و29200 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وأما عن سعر أوقية الذهب في محالات الصاغة اليوم فبلغت نحو 2633.6 دولار للبيع، و2633.33 دولار للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4194.25 جنيه 4171.5 جنيه
عيار 22 3844.75 جنيه 3823.75 جنيه
عيار 21 3670 جنيهًا 3650 جنيهًا
عيار 18 3145.75 جنيه 3128.5 جنيه
عيار 14 2446.75 جنيه 2433.25 جنيه
عيار 12 2097.25 جنيه 2085.75 جنيه
عيار 9 1572.75 جنيه 1564.25 جنيه
سعر الجنيه الذهب 29360 جنيهًا 29200 جنيهًا
سعر أوقية الذهب 2633.6 دولار 2633.6 دولار

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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