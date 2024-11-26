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مشاهير العرب - أحمد سعد يشوق الجمهور لحفله في الكويت بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أحمد سعد يشوق الجمهور لحفله في الكويت بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد سعد يشوق الجمهور لحفله في الكويت بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:45 مساءً - شوق الفنان أحمد سعد، المتابعين عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» لحفله في الكويت، والذي من المفترض أن يجمعه بالنجم بهاء سلطان في أرينا الكويت.

وشارك أحمد سعد، عبر حسابه على «إنستجرام» البوستر التشويقي لحفله في الكويت، معلقا عليه قائلا: «جمهور الكويت الغالي، اشوفكم يوم الجمعة 13 ديسمبر على مسرح الأرينا كويت، مع حبيب قلبي ونجمي المفضل بهاء سلطان».

آخر أعمال أحمد سعد

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد، أغنية «الزين»، التي طرحها خلال الأيام الماضية، عبر قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، التي تُعد أول تعاون بينه وبين الشاب خالد، وحققت نجاحا كبيرا.

وأغنية الزين لـ أحمد سعد والشاب خالد، من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وعبدو سعود، وألحان أحمد سعد، وأمير محروس.

وتتضمن كلمات أغنية الزين لـ أحمد سعد الآتي: «كانت فين العيون دي، وكان فين الجمال ده، كانت فين السهره دي، وكان فين القمر ده، كانت فين الضحكة دي، وكان فين الدلع ده؟، انا بحب الحاجات دي، ده انا بموت في الكلام ده، في شوفتك هبلني الزين ياعمري عينيك شابينـ، وين اداني عشقك وين، Sa vous dire ca y est».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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