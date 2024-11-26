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الرياضة - 08:16 - نادي نجيب: انخفاض سعر الذهب لأسباب خارجية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:16 - نادي نجيب: انخفاض سعر الذهب لأسباب خارجية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - نادي نجيب: انخفاض سعر الذهب لأسباب خارجية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:16 مساءً - أكد نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرفة التجارية، أن الجنيه الذهب تراجع خلال تداولات اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 29280 جنيهًا وعلى مدار الأسبوعين الماضيين سجل نحو 30500 جنيهًا، قائلًا: «مفيش هبوط لـ سعر الذهب واحنا سوق ذهب مفتوح على الخارج».

وقال سكرتير شعبة الذهب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6 مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، إن الهبوط الذي تأثر به المعدن الأصفر جاء بناءً على سعر الأوقية العالمية، موضحًا أن الانخفاض يحدث عندما يكون عرض الذهب كثير في الأسواق.

وتابع: «حاليا مفيش سيولة لإقبال المصريين على شراء الذهب في آخر الشهر ولما بيبقى في سيولة وفائض الناس بتشتري وفي حاجات أهم من الذهب الناس تلتزم أنها تشتريها حاليا».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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